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澳網／莎芭蓮卡 女單衛冕成功
白俄羅斯名將莎芭蓮卡昨天以6：3、6：2直落二擊敗中國大陸女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳洲網球公開賽女子單打衛冕成功的球員，莎芭蓮卡對鄭欽文表現給予好評，「未來妳會有機會奪冠。」
莎芭蓮卡第一盤就表現強勢，鄭欽文雖發出6記Ace，但僅在第4、6、8局保住發球局，順利拿下首盤的莎芭蓮卡狀態再提升，次盤雖在第8局錯過4個冠軍點，但最終仍高舉雙手慶祝勝利。
繼2012、2013年同胞雅莎蘭卡後，莎芭蓮卡也在澳網女單寫下衛冕紀錄，巧合的是，2013年雅莎蘭卡也是擊敗中國大陸選手李娜成功衛冕。
兩人生涯兩度交手都由莎芭蓮卡獲勝，但她稱讚鄭欽文：「妳是很棒的球員，未來會打進更多決賽，有一天也能夠奪冠。」能夠在澳網衛冕，莎芭蓮卡坦言難以置信，「就像做夢一樣。」她也期待明年重返寶地，「或許有機會再一次奪冠。」
鄭欽文雖然以亞軍作收，但周一就能進入世界女單前10，21歲的她從2022年正式挑戰WTA巡迴賽後，排名突飛猛進，鄭欽文表示：「這是我第一次闖進大滿貫決賽，感覺有點可惜，心情很複雜，我可以做得更好，但沒有能夠辦到。」
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