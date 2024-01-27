澳網／謝淑薇拍下混雙首冠

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基拍下冠軍，生涯首度稱霸大滿貫混雙。（歐新社）
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基拍下冠軍，生涯首度稱霸大滿貫混雙。（歐新社）

我國網球好手謝淑薇昨天在澳洲網球公開賽混雙冠軍賽上演逆轉秀，與波蘭搭檔傑林斯基以6：7（5：7）、6：4、11：9，擊退曾在溫布頓錦標賽完成二連霸的美國卡胡琪／英國斯庫普斯基，拿下生涯第7座大滿貫冠軍，也是首座混雙冠軍。

謝淑薇與傑林斯基在澳網開打前夕才決定合作，儘管只是兩人第一次搭配，但在場上展現絕佳的默契與分工，一路以直落二的盤數挺進冠軍賽，昨天更是擊退被視為奪冠熱門的卡胡琪／斯庫普斯基，傑林斯基也因此成為首位奪下澳網混雙冠軍的波蘭球員。

傑林斯基賽後坦言，波蘭球員過去在大滿貫混雙雖4度有爭冠機會，甚至一度握有冠軍點，但最終都未能掄元，讓他一度擔心自己也被魔咒纏身，「但淑薇在熱身時跟我說，她是一名破咒者，我真心感謝她在混雙決賽中打破了這項波蘭魔咒。」

謝淑薇也感謝傑林斯基在澳網前夕傳來邀約合作的訊息，「我要謝謝我的搭檔，謝謝你傳了訊息給我，因為一開始我對於混雙比賽有點不太確定，但謝謝你跟我一起打進決賽。」

謝淑薇明天也將繼續在女雙冠軍賽登場，與來自比利時的梅騰絲合拍，對上第11種子拉脫維亞奧斯塔朋科／烏克蘭琪切諾克，力拚單屆雙冠以及生涯首座澳網女雙冠軍。

男單場上則是爆出冷門，握有澳網10冠、大滿貫24冠的球王約克維奇，以1：6、2：6、7：6（8：6）、3：6不敵22歲義大利新星辛納，不僅中斷個人在澳網的33連勝，也是首次在澳網4強賽吞敗。

澳網 謝淑薇 辛納 約克維奇

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