澳網／想對約克維奇還是辛納？梅德維夫：希望他們打7.5小時

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）和義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天將在澳洲網球公開賽男單4強對決。俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）被問到決賽想跟誰打，他開玩笑表示，希望打7.5小時。

梅德維夫今天下午將和德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票，當被問到如果打進決賽，希望對手是誰？梅德維夫回應：「辛納現在打得很好，但老實說，我也不知道自己想跟誰打。」

梅德維夫還表示，「我希望他們打一場7.5小時的五盤大戰，第五盤搶七打到30：28，讓我們看贏家在決賽會不會有點累。」

梅德維夫接著強調，「我認為這會是一場精彩比賽，我會找機會享受，但我也要準備我的比賽，如果有時間看，我才會關注。他們上季在總決賽和台維斯盃有激烈的競爭，讓我們看看誰會贏，希望你們決賽前再訪問我。」