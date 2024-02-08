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干貝囤起來！ 新春必吃精選 臨時加菜也能迅速搞定

聯合新聞網／ 記者高婉珮／即時報導
干貝不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。圖／日本貿易振興機構提供
干貝不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。圖／日本貿易振興機構提供

農曆新春期間傳統市場連續休市5天，家庭主婦也少了出菜應援，但只要事先在冰箱先備好簡單的基礎食材，即便臨時需要加菜，也能迅速搞定。

日本海鮮品質聞名國際，台灣人對於日本海鮮更是無法抗拒，年初由隸屬於日本官方的日本貿易振興機構（JETRO）與日本台灣交流協會特別精選出「北海道干貝」，不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。

台北名店阿鑫小料理的料理長阿鑫談到，生鮮與冷凍干貝的價差約2倍左右，豐儉由人。「北海道干貝」市面上常見約為L至3XL尺寸，高雄J PARC餐廳的主廚張虔茂（Jimmy）認為，生食級干貝的L尺寸甜度最高，3XL則以口感飽滿取勝，消費者可根據烹調法或喜好選擇。

針對冷凍干貝的解凍法，阿鑫師傅認為可分快速解凍的真空流水解凍法，以及較推薦的冷藏自然解凍法，他特別表示：「流水解凍能瞬間解凍，但是干貝本身的美味會流失較多。」張虔茂主廚則認為，「冷凍干貝不要泡水、也不要沖水，放置於冷藏解凍後，擦乾直接香煎最為簡單」，因為他認為如果用台灣自來水沖刷北海道產干貝，就失去了產地的風味與養分了。

針對台灣進口的干貝，高雄Ukai-tei Kaohsiung行政主廚田边友樹（Yuki TANABE）建議，選購干貝時「盡可能選擇帶殼，拿起來有重量感的活干貝」，如果是無殼干貝，要選「肉質沒有變硬，保有Q彈狀態的干貝」，而料理長也根據不同料理法建議。

鮭魚干貝海鮮丸烏龍麵。圖／美威鮭魚提供
鮭魚干貝海鮮丸烏龍麵。圖／美威鮭魚提供

田边友樹指出：「以刺身享用時，得用淡水洗淨殺菌，切微薄片後再用檸檬、橄欖油醃製，而且只要搭配紅蔥頭就很美味。」他也推薦在家最方便的香煎法，只要「蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮至焦糖般金黃色，焦糖化的奶油會包裹整個干貝，帶出類似榛果的香氣。」

蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮干貝至焦糖般金黃色，就是最簡單的香煎法。圖／日本貿易振興機構提供
蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮干貝至焦糖般金黃色，就是最簡單的香煎法。圖／日本貿易振興機構提供

近期適逢日本海產價格稍微下修，正是家庭主婦可以購入干貝，為年菜增色的好時機。阿鑫師傅推薦，家庭主婦在準備年菜時，可以在炒時蔬時加入干貝增添鮮美，亦也可以鹽烤干貝之後，再撥成細絲放進炊飯內帶來高級感。此外，安永鮮物也與「one-meter」空氣炸鍋聯手，即日起購買「one-meter」4.5L玻璃3D氣旋無油空氣炸鍋，加購北海道生食級干貝4S級1公斤，好鍋配頂級食材只要5,130元，只要將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。而美威鮭魚也推出揉入干貝與鮭魚的美威鮭魚干貝海鮮丸，成為百搭年菜，煮湯、炒麵、酥炸都很適合，若其中再加入生鮮干貝，更為鮮味加分。

將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。圖／安永鮮物提供
將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。圖／安永鮮物提供

香煎扇貝搭配上百合根與奶油白醬。圖／日本貿易振興機構提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香煎扇貝搭配上百合根與奶油白醬。圖／日本貿易振興機構提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北海道 年菜 海鮮

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