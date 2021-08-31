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男登山發現像猴子的「奇妙生物」尾巴比身體長、主動貼上來

聯合新聞網 / 綜合報導

日本男子在山裡發現一隻長得像猴子的奇妙生物。圖取自youtube
日本男子在山裡發現一隻長得像猴子的奇妙生物。圖取自youtube

日本福岡市一名30多歲的男子熱愛登山，28日到早良區的一座山裡，遇到一隻奇妙生物，這隻動物擁有比身體還長的尾巴，身長約幾十公分，長得有點像猴子又像黃鼠狼。

西日本電視台報導，男子表示，他第一眼看到該生物蜷曲在地上，以為是一隻死掉的獾還是鼬，走近一看發現不是。那隻動物馬上爬起身，小跑步地追了上來，對男子窮追不捨，追上後對著他的鞋子嗅聞，一點都不怕人。

日本男子在山裡發現一隻長得像猴子的奇妙生物。圖取自youtube
日本男子在山裡發現一隻長得像猴子的奇妙生物。圖取自youtube

男子說牠突然靠近很害怕，因為不知道這隻是什麼動物，很怕被咬了會生病。觀察了一會兒發現牠毫不怕生，似乎很習慣親近人類。他將這隻動物裝到塑膠袋裡，送到附近的派出所，警察看到這隻活像猴子的珍奇異獸也很驚訝。

平川動物公園的園長解釋，這隻奇妙生物叫做「蜜熊」，頭身長41~57公分，產於中南美洲的北部地區，非常擅長爬樹，喜歡吃水果。雖然蜜熊乍看有點像猴子，卻是屬於浣熊科。

園長表示，有些人會把蜜熊當寵物，但並不建議抱著隨便的心態飼養，畢竟蜜熊原本屬於野生動物，如果亂抱牠可能會被咬。

經調查，這隻蜜熊是從福岡一家寵物店逃走的，雖然這次捕捉到蜜熊的男子沒事，專家提醒，在野外遇到野生動物不要觸摸，建議直接聯絡警方處理。

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