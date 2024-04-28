雀雀／解剖亞洲婚姻故事 「不夠善良的我們」成精采台灣文學戲劇作品

作為年度最強台劇之一，「不夠善良的我們」與「八尺門的辯護人」、「商魂」或「鹽水大飯店」等剽悍議題作或具歷史意義的台灣迷你劇集不同，該劇專心解剖出了當代亞洲人的婚戀觀困境，還讓許瑋甯發光、為賀軍翔和林依晨闢出了全新的戲路。重點是後兩者人物故事更是顯化了台灣社會常見的好男人與好女人在婚後連對牧師也不敢告解說出口的心靈黑暗面，掀開好人與好人之間為何會互相傷害的真相，是台灣最精彩的一次「婚姻故事」文學戲劇作品。

「不夠善良的我們」描述林依晨所飾演的簡慶芬在12年前搶走 Rebecca（許瑋甯飾）的男友何瑞之（賀軍翔飾）後結婚生子。後來，儘管他們所打造的家庭美得像是一個小城堡，夫妻倆心中卻從來都沒忘掉 Rebecca，直到好先生與好太太的人設開始出現裂縫、戳開了以愛為名傷口上的膿包，早已壞死的血淚、組織液才因而流滿一地。

接演何瑞之和簡慶芬的角色需要被討厭的勇氣。雖然觀眾看得爽快、網上痛罵賀軍翔與林依晨，但也就表示角色有被刻畫得入骨、演繹得淋漓。其實演員都只是背著婚姻的十字架，鏡像出了紅塵男女心中永遠的痛而已。

這齣被中國網友奉為「神劇」的稱號並非橫空出世而來，而是一步一腳印、台灣影劇人文脈絡的累積使然。出道22年的賀軍翔與林依晨分別已經結婚7年到10年，戲外生命狀態「已婚」多年，卻是觀眾沒看過的樣子。於是戲裡何瑞之和簡慶芬就成了虛實難分的賀軍翔與林依晨，觀眾追起劇來既有點窺視快感、已婚角色對演員而言何嘗不是得到了一個可以自由揮灑表演的全新世界？

另，編導徐譽庭以「荼蘼」嘗試描繪出台版「雙面維若妮卡」之後，這次「不夠善良」再度聚焦台灣女子婚與不婚母題的文本純熟度不可同日而語。筆者一直認為「我沒有談的那場戀愛」是一部價值被低估的台灣電影，但看到「不夠善良」後也就不再感到遺憾了：因為徐譽庭拍完兩部電影後回歸電視劇，便一舉將台劇的製作水準提升到有電影感的敘事層級境界了。

韓劇能夠風靡全球，靠的就是這種把影劇工業拍製品質ㄍㄧㄥ到最頂、並無懼與八點檔戲劇性故事好好相處的入世魄力。其實「不夠善良」與韓劇相較起來還是太過細膩了，像「不夠善良」這樣的婚姻恐怖故事大概只會發生在韓國電影（韓劇只會拍成「有院子的家」）；但誰說正統愛情偶像劇不是寫過「我可能不會愛你」徐譽庭的拿手好戲？許瑋甯與柯震東的姐弟戀篇幅儘管不多卻好看極了，這種大勢主流都會愛情劇碼由兩位帝后級演員來輕鬆卻帶感，為此劇帶來人間四月天。