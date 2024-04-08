王祖壽／邱軍「情歌手」 新名片裡有老朋友

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表面上看，邱軍「情歌手」一半新歌一半老歌，新歌國語為主夾著一首台語，老歌原唱男為主另有一首女歌，令人狐疑這是新人專輯用拼裝車上路嗎？還是業者在撿拾選秀節目的邊際效益出片？

聽完整張，正好相反。「情歌手」專輯無論新歌或老歌，男歌或女歌，國語或台語，外在表相實則都圍繞著核心訴求，具備邏輯的銜接出場，是商標與產品契合的策畫展演，將新人邱軍推上歌壇情歌手的位置，人如其名。

譬如台語新歌「運轉人生」接「傷心太平洋」（任賢齊原唱），狀似不搭的兩首編曲都用了口風琴，前者間奏埋設後者的前奏音節伏筆。譬如新歌「就好了」唱著那些愛值得不值得，後面就接「值得」（鄭秀文原唱）；「下個地方」愛或不愛都無法重來，隨後接著「有多少愛可以重來」（黃仲崑原唱）…。

無論以歌詞或音樂呈現曲目前後編織的肌理，遍布在專輯裡，這樣的心思，到了最後一首「謝謝你的愛1999」（謝霆鋒原唱），對應著邱軍開場的新歌「謝謝你的愛2024」，概念首尾一氣呵成更一目瞭然。

1999是邱軍出生的年分，那一年謝霆鋒剛推出首張國語專輯，25年後的邱軍首張專輯藉此誕生「謝謝你的愛2024」，後面接著詞韻老辣的「運轉人生」，年輕歌手可能缺少的內在縱深多出了迴旋尋味的空間。

世事無論變化，情歌需求都在，因應人們加快的聽覺步調，「謝謝你的愛2024」開場掐去前奏乍聽突兀，但開口明快直奔主題，而上世紀習慣表達的深情，譬如「太想愛你」（張信哲原唱）多數漫長，邱軍新版都控制在3分多鐘，而堆疊升高最後顫音收尾情緒一樣不少。

現代非創作型歌手出片收歌也面臨「少子化」，愈見好歌難求瓶頸，邱軍首張專輯兩首新歌邀來施立作詞已屬不易，挑選曾經是別人口中的主打歌，藉編曲推陳出新，不僅凸顯邱軍在同輩中人專研歌喉，兼收拓寬不同年齡層聽眾之效，變成活棋。

「有多少愛可以重來」這首歌從黃仲崑紅到迪克牛仔，甚至傳唱到賈樟柯電影「江湖兒女」（2018）山西礦城的街頭庶民口中。何厚華歌詞無分地域、階層寫進人心，從作者最後一本書「不流淚，那就下雨吧！」細訴人生情海，明白這是他無數次刻骨銘心換來的普世共情。

李孝祖製作邱軍「有多少愛可以重來」，透過副歌與間奏變速層層推展，一聲聲情感跌宕的懸念中，飽含著等待與期盼、希望與失望的起伏無奈，也許聽見了心血生命的延續，邱軍「情歌手」專輯2024年2月出版後，3月15日何厚華放下今生情歌之筆，安然離去。