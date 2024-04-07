雀雀／從「淚之女王」看見世界級愛情童話的調製配方

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2024韓國首部現象級都會浪漫愛情劇「淚之女王」是由金秀賢、金智媛所主演，此劇編劇朴智恩延續了她在「愛的迫降」與「來自星星的你」的大膽宇宙觀設定策略，再度使用了韓劇3寶「癌症、車禍、死不了」的萬用公式也不怕被說老套，因為只要劇情有合情合理做鋪陳、讓男神女神演員至情至性地投入演繹，再加上雙導演團隊在幕後施以精品級的拍製技術水準做支撐，整合出劇本、演員與影視工業力的最大效能，那麼觀眾自然也不會再去計較，舊瓶裝新酒，酌飲皆怡情。

韓劇多年來不斷地精進上述戲劇調製配方，如今已然接力了好萊塢浪漫喜劇片與日本純愛劇的江湖地位、成為世界愛情童話的台積電。朴智恩擁有「將不可能的事幻化為可能」的魔法能力，重點是如何強硬地落實故事世界觀的可信度。「淚之女王」裡兩位財閥男性繼承人一個過世、一個是扶不起的阿斗，第三代的所有希望落在金智媛所飾演的孫女「洪海仁」身上。身世背景逼她成為一個霸氣女企業家，要「我的出走日記」的廉家小妹金智媛去扛下這份沉重，讓她處於被壓垮臨界點上倔強地硬撐狀態，簡直是神選角。

金秀賢再度證明自己是一位百搭款演員，他能同時展現對於女性對手角色的仰望與憐惜、傾心與行動力，要給出最光鮮亮麗或吃鱉吃土樣兩種極端情貌都可以。其所飾演的白賢祐作為第一學府第一名畢業的頂級律師，幾乎是入贅般地嫁到財閥家族裡。富豪在家祭時，女婿還要洗手作羹湯，如此打壓著父權韓國男性菁英的情節簡直不可思議，但也給了「一開始是因為愛、後來則是畏懼於權勢」的理所當然解套設定。

其實只要性別做一下翻轉，那麼「淚之女王」與其他韓劇放在一起相比也就沒有什麼特別，或許會像潤娥與李俊昊主演的「歡迎來到王之國」一樣，美美地能讓觀眾舒服追完但無其他啟發。但「淚之女王」以此翻轉來叩問觀眾：結婚3年後如何重燃愛情火花？劇集是以循序漸進方式透露些許兩人差點走向離婚境地的蛛絲馬跡；反之，更強力聚焦在兩人相殺是因為相愛的各種證據，以此敘事幻術營造出滿檔婚後初戀感。戲裡金秀賢、金智媛絕佳CP感與化學反應自然是最大功臣，至於戲外觀眾能否讀到「沒有生病也會忘記的事」就看各自造化。

「淚之女王」複製「愛的迫降」成功元素在8、9集有了顯化的傾向：孫藝真飾演南韓皇后集團繼承人、迫降在北韓以後無法用金錢與權勢掌控生活，與洪海仁一家虎落平陽情況相似；玄彬飾演北韓人民軍總政治局局長兒子，去到南韓的無力感也與白賢祐嫁入豪門時英雄無用武之地類似。跨越不可能的界線也要堅持相愛，其實就是世間所有愛情故事的共同真理。編劇朴智恩曾陷入過涉嫌抄襲爭議事件，比起抄襲，或許一個創作者的不斷自我重複、卻依舊能令觀眾埋單這件事，更值得被做社會研究也說不定。