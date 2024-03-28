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陳慶華／2024亞洲50最佳餐廳揭曉 台北logy成最大贏家

聯合報／ 陳慶華，美食作家
2024 亞洲50最佳餐廳 (Asia’s 50 Best Restaurants) 頒獎典禮於首爾舉行。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
2024 亞洲50最佳餐廳 (Asia’s 50 Best Restaurants) 頒獎典禮於首爾舉行。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

2024亞洲50最佳餐廳 (Asia’s 50 Best Restaurants) 頒獎典禮於首爾舉行，共有來自亞洲19個城市的餐廳入選，其中台灣的logy、MUME和 JL Studio三家餐廳進入前50強，排名最高的logy侍酒師盧楷文Kevin Lu也奪得「亞洲最佳侍酒師獎」，堪稱今年台灣在亞洲50榜單上的最大贏家。

logy主廚田原諒悟(左起)、MUME主廚林泉、JL Studio主廚林恬耀親赴韓國首爾領獎。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
logy主廚田原諒悟(左起)、MUME主廚林泉、JL Studio主廚林恬耀親赴韓國首爾領獎。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
今年奪冠的是東京的Sézanne。2022年Sézanne首度入選亞洲50榜單，去年排名直衝亞洲第二，今年一舉摘下桂冠，這幾年Sézanne一直是東京當紅炸子雞，在日本與海外都很受歡迎。東京今年有5家餐廳入榜，其餘4 家是Florilège、Den、Narisawa、Sazenka。

受到去年舉辦城市的熱度帶動，今年入榜餐廳最多的城市是新加坡，有9間餐廳上榜，最高名次是排名第10的Odette，今年首次入榜8家餐廳中，排名最高的新入榜餐廳是第31名的新加坡餐廳Seroja。

2024「亞洲50最佳餐廳」由來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
2024「亞洲50最佳餐廳」由來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
去年表現亮眼的曼谷今年也有8間餐廳入選亞洲前50，為首的是排名第3的Gaggan Anand，而去年奪冠的Le Du今年則掉到第12名。堪稱曼谷最難預訂餐廳POTONG普通大藥房持續熱度不減，今年排名從去年的35名進步到第17，主廚Chef Pam同時榮膺2024年度「亞洲最佳女主廚」。香港有6家餐廳入選，以排名第4的大班樓為首，Wing則勇奪最佳進步獎。典禮舉辦城市首爾今年有4家餐廳入榜，排名最高的是第13名的現代韓式料理餐廳Mingles。

去年因為疫情解封較晚的關係，台灣只有MUME一家餐廳進入亞洲50榜單，這樣的結果讓業者這一年來加倍努力，今年果然一掃陰霾，共有三家餐廳入榜，且名次都較去年往前躍進。

「logy」侍酒師盧楷文(右)拿下「亞洲最佳侍酒師獎」榮耀。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
「logy」侍酒師盧楷文(右)拿下「亞洲最佳侍酒師獎」榮耀。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
今年台灣排名最高的是logy，去年掉出前50榜單之外，今年重振氣勢，一舉奪下第22名。侍酒師盧楷文也摘下「亞洲最佳侍酒師獎」，盧楷文大學念得是財務金融系，大二在私人酒窖裡打工期間奠定侍酒師一職，在海外歷練8年後，2021年回到台灣，期間獲獎無數，2022年更是取得世界最佳侍酒師大賽台灣國手選拔冠軍，角逐2023年在巴黎舉行的世界最佳侍酒師大賽，獲得全球第13名。這次勇奪亞洲50最佳侍酒師獎再度為人生刻畫輝煌紀錄。

MUME是亞洲50榜單上的常客，去年重回榜單排名第45名，今年又更上層樓排名第34名，是這三年最佳表現，也是開業十年以來第八次入榜。去年沒有入榜的JL Studio今年重回榜單，排名第33。去年JL Stodio摘下米其林三星，過去一年積極的活動宣傳對今年排名也有幫助。

今年有趣的地方在於台灣入榜餐廳主廚都不是台灣人，logy主廚田原諒悟來自北海道、JL Studio主廚林恬耀是新加坡人、MUME主廚林泉則是香港出身的印尼華僑，但他們來台幾年都已經融入本土文化風俗，林恬耀與林泉不只在台立業，也在台灣成家。主廚的背景反映台灣餐飲業的多樣性，我們也樂見透過更多不同國家的主廚來台發展，讓台灣高端餐飲業的未來更加精彩。

新加坡 榜單 餐廳

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