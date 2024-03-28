陳慶華／2024亞洲50最佳餐廳揭曉 台北logy成最大贏家

2024亞洲50最佳餐廳 (Asia’s 50 Best Restaurants) 頒獎典禮於首爾舉行，共有來自亞洲19個城市的餐廳入選，其中台灣的logy、MUME和 JL Studio三家餐廳進入前50強，排名最高的logy侍酒師盧楷文Kevin Lu也奪得「亞洲最佳侍酒師獎」，堪稱今年台灣在亞洲50榜單上的最大贏家。

logy主廚田原諒悟(左起)、MUME主廚林泉、JL Studio主廚林恬耀親赴韓國首爾領獎。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供 今年奪冠的是東京的Sézanne。2022年Sézanne首度入選亞洲50榜單，去年排名直衝亞洲第二，今年一舉摘下桂冠，這幾年Sézanne一直是東京當紅炸子雞，在日本與海外都很受歡迎。東京今年有5家餐廳入榜，其餘4 家是Florilège、Den、Narisawa、Sazenka。

受到去年舉辦城市的熱度帶動，今年入榜餐廳最多的城市是新加坡，有9間餐廳上榜，最高名次是排名第10的Odette，今年首次入榜8家餐廳中，排名最高的新入榜餐廳是第31名的新加坡餐廳Seroja。

2024「亞洲50最佳餐廳」由來自東京丸之內四季酒店的法料餐廳「Sézanne」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供 去年表現亮眼的曼谷今年也有8間餐廳入選亞洲前50，為首的是排名第3的Gaggan Anand，而去年奪冠的Le Du今年則掉到第12名。堪稱曼谷最難預訂餐廳POTONG普通大藥房持續熱度不減，今年排名從去年的35名進步到第17，主廚Chef Pam同時榮膺2024年度「亞洲最佳女主廚」。香港有6家餐廳入選，以排名第4的大班樓為首，Wing則勇奪最佳進步獎。典禮舉辦城市首爾今年有4家餐廳入榜，排名最高的是第13名的現代韓式料理餐廳Mingles。

去年因為疫情解封較晚的關係，台灣只有MUME一家餐廳進入亞洲50榜單，這樣的結果讓業者這一年來加倍努力，今年果然一掃陰霾，共有三家餐廳入榜，且名次都較去年往前躍進。

「logy」侍酒師盧楷文(右)拿下「亞洲最佳侍酒師獎」榮耀。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供 今年台灣排名最高的是logy，去年掉出前50榜單之外，今年重振氣勢，一舉奪下第22名。侍酒師盧楷文也摘下「亞洲最佳侍酒師獎」，盧楷文大學念得是財務金融系，大二在私人酒窖裡打工期間奠定侍酒師一職，在海外歷練8年後，2021年回到台灣，期間獲獎無數，2022年更是取得世界最佳侍酒師大賽台灣國手選拔冠軍，角逐2023年在巴黎舉行的世界最佳侍酒師大賽，獲得全球第13名。這次勇奪亞洲50最佳侍酒師獎再度為人生刻畫輝煌紀錄。

MUME是亞洲50榜單上的常客，去年重回榜單排名第45名，今年又更上層樓排名第34名，是這三年最佳表現，也是開業十年以來第八次入榜。去年沒有入榜的JL Studio今年重回榜單，排名第33。去年JL Stodio摘下米其林三星，過去一年積極的活動宣傳對今年排名也有幫助。

今年有趣的地方在於台灣入榜餐廳主廚都不是台灣人，logy主廚田原諒悟來自北海道、JL Studio主廚林恬耀是新加坡人、MUME主廚林泉則是香港出身的印尼華僑，但他們來台幾年都已經融入本土文化風俗，林恬耀與林泉不只在台立業，也在台灣成家。主廚的背景反映台灣餐飲業的多樣性，我們也樂見透過更多不同國家的主廚來台發展，讓台灣高端餐飲業的未來更加精彩。