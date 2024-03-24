于國華／小吃的色彩：巷仔口的美食家

台灣小吃眾多，每個人記憶裡都有香氣撲鼻、令人垂涎的口味愛好。但是，你是否記得這些食物的顏色？

食物設計師王意馨的小吃速寫畫，繽紛色彩直接衝撞了我的眼睛。去年十月，她出版《巷仔口的美食家》，收錄二百多件台灣小吃的速寫畫作和調查筆記。這些作品活潑傳神，透過視覺啟動我大腦裡的味覺聯想。

意馨從小喜歡繪畫。大學念教育系，但上課都在畫圖，畫下每天吃的食物。這些看似遊戲的自我訓練，是她專注食物繪畫的開始，也養成了對於食物形與色的敏銳觀察和記憶。

雙腳帶她遠走異國，食物讓她認識世界。大學畢業後到美國學習設計，她開始將食物畫融入設計作品。前往南美洲玻利維亞的實習，她忙著畫下前所未見的食物，單是馬鈴薯就認識了三百種！到了葡萄牙，從食物中看到新世界，她不斷的畫，完成以當地食物為主題的繪本書《玩食誌（OUNCE MAGAZINE）》。接著經由朋友介紹，她帶著好奇心旅行、觀察和繪畫食物，陸續完成西班牙、義大利、比利時、美國等主題的《玩食誌》。

疫情封閉世界，意馨回到台灣，卻開啟了新的旅程。《巷仔口的美食家》是她用兩年時間走遍台灣、認識小吃的成果記錄，也是各地朋友推薦的台灣小吃導覽地圖。書的編輯以台灣縣市區分，占篇幅最多是大台北，其次台南市。外婆家在府城，意馨擁有許多充滿親情的台南小吃回憶。大台北是她熟悉的地方，因為幅員廣、人口多，是意馨認為小吃選擇最多元的區域。

意馨使用彩色鉛筆在牛皮紙作畫，必須著力上色並且鮮明用色，畫面才能躍顯在暗棕色的牛皮紙面。這是她作品看來既繽紛又沉穩的原因。使用牛皮紙的習慣，來自一次順手用了裝麵包的牛皮紙袋速寫，畫完後很喜歡這樣的色彩風格，於是牛皮紙成為她旅行速寫的標準配備。

現在用餐流行「相機先吃」，但意馨總是「畫筆先吃」：彩筆當筷子、眼睛代替嘴。一些店家不適合立即作畫，她先觀察食物形色、拍照記錄，吃完再回家補畫。

書裡推薦最多的小吃是肉圓，總數超過十家。環遊台灣吃一圈，意馨認識了好多種肉圓，長相、餡料各異，料理方法也不相同，油浸、煎、炸、蒸都有風味。在她經驗裡，好吃的肉圓在彰化和南投最為密集。意馨自己設計的畫作商品，也有一款印上肉圓的T恤，十分幽默。

意馨著力最深的作品，是用食物、食材填滿整個海島輪廓的台灣全圖。細看這一筆一畫的色彩重疊，凝聚著台灣的天地自然與風俗人情，幸福感油然而生。價錢親民的小吃，食材、製作卻不簡單；感恩台灣的豐饒及包容，孕育如此精彩的常民飲食文化。