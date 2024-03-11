聽新聞
test
0:00 / 0:00

塗翔文／「我的完美日常」 溫德斯的日本眼

聯合報／ 塗翔文（影評人）
役所廣司(左)在「我的完美日常」中，傳神化身公廁清潔職人。圖／金馬影展提供
役所廣司(左)在「我的完美日常」中，傳神化身公廁清潔職人。圖／金馬影展提供

德國導演文溫德斯對日本的鍾愛，眾所周知，尤其是對電影大師小津安二郎的崇拜，他甚至還拍過紀錄片「尋找小津」。這回他將原以東京公廁為主題的短片企畫，拍成了長片「我的完美日常」，從形式到內容，都體現了他對日本文化的見解與觀察。這不是一部尋常說故事型的電影，更接近是一種「氣韻」的展示，刻意幽微模糊的敘事，反而一點也不重要。

電影的第一顆鏡頭，就是男主角役所廣司從榻榻米上醒來的特寫，前半段的「情節」幾乎沒幾句對白，就是如常地呈現他的一日生活。起床、梳洗、照顧盆栽，出門工作，再到返家、澡堂、晚餐、閱讀、睡覺，一開始簡直像紀錄片般。然後，溫德斯再一點一滴增添細節：聽老歌、拍底片照、到二手書店買書，甚至一周一次的酒吧小酌，電影前半部其實就是個公廁清潔員的平凡人生

觀眾在這樣的如常中開始細細觀察，甚至暗生好奇疑問，所有的答案有些刻意不解釋，有些則在後半段的鋪排中隱約透露答案。其他加入的人事，漸漸碰撞了主角原來的無波日常，也為不說話的主角間接反映了自己。年輕同事和女友的出現，激盪了孤獨男人也會有的情欲波瀾；外甥女與妹妹的突如其來，坐實了他肯定有著不為人知的過往祕密；至於最後酒吧媽媽桑的小插曲，更暗示著人生無論如何都得面對的生老病死、悲觀離合。

顯然役所廣司的角色不是個本來就樂天知命的清潔員，他聽有獨特品味的老歌，但都是收藏許久的錄音帶；他真正的休閒興趣，是拍照和讀書。電影演到最後，任誰都看得出來，他顯然是個「有故事的人」，但溫德斯選擇不說破也不解釋，呈現的是那些紛紛擾擾之後的從心所欲、回歸平常，就像最後的母題回到他拍攝的樹搖光影，那些人生中最可能被忽略的，或許才是最該珍惜的難得與美好

小津的電影，本就最擅長在看似平凡的柴米油鹽、送往迎來之中，體現人情世故的況味與泰然。溫德斯用「我的完美日常」，反芻了他所理解的小津和日本，他的眼睛還透過男主角的專注與執著，側寫了大和文化中最讓人敬佩的職人精神，誰說掃廁所不能是一門專業且重要的學問？透過溫德斯的眼睛，似乎有著屬於他的深刻觀察，這或許是為何日本最後不挑濱口龍介、是枝裕和，偏偏選了溫德斯代表角逐奧斯卡最佳國際電影獎的緣故吧！

人生 日本 電影

延伸閱讀

亞洲電影大獎曝得獎名單 梁朝偉、范冰冰點名台灣影帝

最年輕金馬影后迎戰亞洲電影大獎 劉俊謙推廣香港美食

防災意識提高！日本千葉地震頻繁 民眾未雨綢繆急囤貨、超市增庫存

甜點店也有「7年魔咒」？不只「發酵」 日本知名甜點店「在台唯一門市」月底熄燈 網哭：想吃要去日本

相關新聞

塗翔文／「我的完美日常」 溫德斯的日本眼

德國導演文溫德斯對日本的鍾愛，眾所周知，尤其是對電影大師小津安二郎的崇拜，他甚至還拍過紀錄片「尋找小津」。這回他將原以東...

雀雀／台灣性喜劇「愛愛內含光」輔15以上、限制級未滿

台灣性喜劇「愛愛內含光」是柯震東的首部主演影集，女主角則是較無包袱的新銳演員詹子萱，故事以她所飾演的「性知識女網紅」邱曖...

王祖壽／「繁花」再現老歌流行盛況

比起新歌妝點門面，王家衛習慣用老歌，他首部電視劇「繁花」30集照樣沒有新歌，大量深掘符合劇情年代的當紅歌曲分布在每一集，...

麥若愚／「新聞女王」的強大氣場 重新擦亮港劇招牌

上世紀8、90年代曾風靡全球華人市場的港劇，近年來話題性與影響力，套句廣東話真是「買少見少」（愈來愈少），但是製造港劇最...

李清志／奈良美智的三隻大狗

日本長久以來，也以所謂的「貓派」、「狗派」的分別，基於人們對於貓狗的個別喜好，電車設計師水戶岡鋭治就曾經設計了和歌山的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。