雀雀／台灣性喜劇「愛愛內含光」輔15以上、限制級未滿

台灣性喜劇「愛愛內含光」是柯震東的首部主演影集，女主角則是較無包袱的新銳演員詹子萱，故事以她所飾演的「性知識女網紅」邱曖與富二代周平克（柯震東飾）協議只性不愛、友達以上戀人未滿的感情關係做開展，輻射出了邱曖兄弟姊妹乃至父母的婚戀狀態描寫，企圖綜觀台灣三代人看待性與愛綁定程度之差異。

「愛愛內含光」以好萊塢「飯飯之交」與「好友萬萬睡」等砲友議題電影形式做破題，但故事講著講著，仍是台灣愛情偶像劇的體質，是此劇的整體輪廓樣貌。既然是愛情偶像劇，柯震東就有其勝場。尤其是在幾個詮釋真情流露的瞬間、意欲親吻而不可得的失落，使人信服的表演魅力，是他自出道作「那些年，我們一起追的女孩」以來就擅長完美演繹的純愛守備範圍。

但若要說到性愛戲橋段，最能令觀眾感受到戲劇張力、讓人扯動嘴角享受到性喜劇歡樂泉源處，則是在於林哲熹與巫建和這對「賭徒與七逃人之戀」。兩人兩場性愛戲都有著100%的享樂性質，尤其第一場根本談不上愛，僅只是沒有明天的生命力宣洩，創造出了該劇的第一波高潮。

再加上兩人在喪禮靈堂前的一言不合就開幹，場合違和、姿勢與動線也獵奇，儘管這場戲與該劇其他性愛戲相比，一樣並沒有裸露尺度或感情糾葛的特殊複雜度，卻在作品性與商業性常難兩全的創作權衡上取得極好的協調，推展了情節與感情進度，且足以令影迷忘記在電影「金錢男孩」裡其實柯震東和林哲熹才是一對的事實。

「愛愛內含光」與「台北女子圖鑑」都是有別於「極樂宿舍」與「破處」男性視角敘事的都會女性情欲自主主題劇。邱曖作為一個「愛無能卻無意抹殺自己性需求」的女主角時，靈活跳換在「玉女」與「欲女」面貌是需要的。詹子萱的清新感絕佳，性愛戲尺度方面的表現則與「艾蜜莉在巴黎」的莉莉柯林斯無異無異，是偶像劇女主角但開性愛自修室的功力就顯得較為入門或說點到即止。

面對到輔15以上、限制級未滿的電視劇級別，「愛愛內含光」想要接台灣地氣並與國際接軌，挑戰性本就很高。然而新銳導演黃婕妤在首部劇集裡所做的嘗試、創作能量與作品成績令人所樂見。若再延伸觀察她在台劇「此時此刻」與電影「愛情城事」裡的單元中，各自把顛覆傳統思維與青年交友文化做出有趣的跨世代觀察與創意呈現，令人印象深刻。是個不怕她不敢玩、只怕資方或合作對象不敢放膽讓她去玩的古靈精怪創作者，未來可期。