李清志／奈良美智的三隻大狗

日本長久以來，也以所謂的「貓派」、「狗派」的分別，基於人們對於貓狗的個別喜好，電車設計師水戶岡鋭治就曾經設計了和歌山的「貓咪列車」，以及九州ASO BOY的「黑狗列車」，創意趣味的設計，讓這兩種列車大受歡迎。

當今的潮流藝術家也有「貓派」與「狗派」的分別，他們創作巨大的公共藝術品，成為受人矚目的城市地標，矢延憲司是巨大的船貓，而奈良美智最有名的就是他的白色大狗。

奈良美智的白色大狗其實是他內心自我的寫照，這是一隻孤獨的大狗，眼睛微微閉著，好像在夢遊，或是才剛剛睡醒，獨自站立在荒野上，或是在城市角落。奈良美智從小就習慣一個人獨處的寂寞，他成長於冰天雪地的弘前市，正如他所說的：「我非常孤單，周遭只有蘋果樹，我能說話的對象只有大自然，所以我會對狗、對豬...有種特殊的情感。」而且他在德國留學時期，也是一個人孤獨創作，離鄉背景，語言不通，猶如一場自我的放逐，但也讓他想起自己是誰，幫助他重新發現自己。

寒假期間，我特別到日本，走訪奈良美智的三隻大狗，分別是位於由布院COMICO美術館、青森縣立美術館，以及弘前紅磚倉庫美術館等三個地方；三隻大狗型態不完全相同，因為放置的空間不同，也產生了不同的想像與趣味。

位於九州由布院COMICO美術館的「YOUR DOG」，是美術館的鎮館之寶，整座美術館收藏了草間彌生、宮島達男、杉本博司、奈良美智等當代藝術大師的作品，美術館設計了複雜迂迴的動線，最後到達戶外平台，平台上正是那隻巨大的白色大狗，也就是「YOUR DOG」。白色大狗孤獨地在自然環境中，看似寂寞，卻又似乎在微笑，與背後「豐後富士」冬日白雪封頂的壯麗山景相映成趣。

青森縣立美術館的「青森犬」是完全不同型態的白色大狗，因為美術館原址本來是考古挖掘的遺址，因此這隻位於美術館室外的「青森犬」，有如是被從冬眠中被挖掘出來，睡眼惺忪，展現出另一種純真與可愛。青森縣立美術館可說是奈良美智作品的大本營，裡面有奈良美智的A-Z小木屋，各時期的創作，甚至有2020年他在台南被隔離時的塗鴉創作，不過最受矚目的作品還是戶外的「青森犬」，同時也是奈良美智迷一定要朝聖的作品。

奈良美智的粉絲一定要來青森縣立美術館兩次，一次是夏天時節，來看「青森犬」光頭，精神奕奕的模樣；另一次是在冬雪紛飛的季節，如果運氣好，可以看到「青森犬」因為頭上積雪厚重，形成了一頂雪白的毛線帽。

另一處白色大狗則是位於弘前的紅磚倉庫美術館，弘前市是奈良美智的故鄉，之前曾經辦過奈良美智的展覽，大狗被安置在戶外草地上，稱為「A to Z Memorial Dog」。展覽結束後，大狗被留在原地，經過多年風吹日曬，加上遊客塗鴉，白色大狗殘破不堪，奈良美智心有不忍，向美術館反應，白色大狗才被送去維修，最後被安置在紅磚倉庫內。紅磚倉庫後來被改建為美術館，由建築師田根剛所設計規畫，白色大狗安置在倉庫美術館入口處，成為美術館的鎮館之寶，紅磚倉庫的紅磚牆也成為其最好的背景。

奈良美智的白色大狗雖然看起來孤獨寂寞，卻因為觸動許多人的內心，成為當今藝術家最受歡迎的作品之一。