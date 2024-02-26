于國華／非常潮的啡藏潮

屏東潮州令人驚豔，地方不大、精彩小吃不少；圓環旁兩家燒冷冰最有名，是許多人心目中的潮州代名詞。而我，嚮往作家龍應台「大武山下」的小說故事場景，兩年頻繁往來潮州之際，除了燒冷冰不會錯過，另一間總令我滿心期待的店家，是圓環幾步之外的「啡藏潮」。

「你來了！等下有新東西請你嘗！」走進店裡，如果老闆林彥村剛好在，一定送來這句問候語。我很樂意點杯咖啡，等待彥村有空坐下聊天，討論他的咖啡豆新配方，或特調新口味。

啡藏潮座位很少，十多人就能塞滿。創業在疫情嚴峻的二○二○年末，主打外帶咖啡的空間配置，顧及當地消費習慣，也默默鎖住那段掛著口罩、不能群聚的歲月記憶。三年多來，彥村認識許多來自外地的熟面孔，客人回流令他很欣慰。

彥村以前學美術和設計，店裡的牆上、或產品包裝，都看到他作品。有段時間在學校兼課教設計，雖然是自己的愛好，他卻覺得生活很空洞，守在小鎮、不知未來在哪裡？直到有了孩子、決心創業開咖啡店，才找到人生的動力。

彥村就讀大學期間，為了熬夜趕作業，咖啡成為必需品。案頭一套虹吸咖啡壺，四處挑選來的咖啡豆，陪伴他度過許多孤燈下的創作時光。開業之後，創作素材轉移到了咖啡口味，他潛心研究、拜訪名店，品嘗各種風味，尋找自我突破的方法。他也熱衷研究烘豆，店裡手沖咖啡的豆子，都是他親手用陶鍋烘炒。

「我希望這家店能和地方共好！」彥村說，外地人多半吃完燒冷冰就離開；如果多幾家有趣小店，有機會讓遊客慢下腳步、認識潮州。他在店裡代售地方產業夥伴的產品，也結合地方風物創造特調咖啡，例如「紅豆生南國拿鐵」加入屏東萬丹紅豆；「白芝麻花生拿鐵」用了金弘麻油花生行的花生和芝麻醬；「椰冬拿鐵」以椰奶搭配潮州老店永昌冬瓜茶。

啡藏潮的人氣商品「花潮西西里」，咖啡加入本地檸檬，再用苗栗南庄桂花釀調入甜味，飲用時還可以摻入原住民的發酵小米酒。豐富的味覺層次，令許多遊客一試成主顧，返家後繼續宅配購買。

如同繪畫需要調色，彥村喜歡調合多種咖啡豆，組合自己滿意的口感和香氣。啡藏潮上市的特調七號、九號兩款咖啡豆，分別帶著清淡的蜜桃、或亮甜的荔枝果香；彥村別出心裁將咖啡粉盛裝在聞香瓶中，讓顧客先按押氣囊噴聞香氣，再選擇要喝哪一款。

初識「啡藏潮」，店名三個字看似沒邏輯，始終記不住；後來熟了，才了解其中用心。「藏匿在潮州的好咖啡」，這是彥村的自我期許，以及對家鄉潮州的一往情深。