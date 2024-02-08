因為經歷了北京兩周零下15度酷冷，我以為可以輕鬆地熬過這一周台灣的寒流，只是萬萬沒想到，這波寒流讓我堅挺得異常辛苦。當低溫乾燥的寒流一來，那層灰色的光影籠罩著我的生活周遭，像逃不出低色彩的牢籠一樣，總有一股乏力的躊躇感瀰漫著。

而在寒流來臨那一日，我從拍場購得的陳德旺畫作送達家中；自我進入收藏藝術開始，在自己的夢想名單中就有陳德旺的名字。只是九十年代初台灣前輩藝術家是高不可攀的，陳德旺先生作品少，如當今的常玉般收藏在不同老收藏人手上，高價也不易促成流動，他既無轟轟烈烈曲折人生故事，也無運籌帷幄的後人或畫廊操作，收藏他的作品是可遇不可求的緣分，我只能痴痴的等。幸好二十年前有緣用了半年薪水收藏了一件他的「觀音山」，隔二十年才又有幸收到他的第二件作品「浴女」。

然而二十年後，藝術市場徹底不同了，誰還看一眼台灣二十世紀的台灣藝術家？若不操作有哏、有衝突感故事辧成網紅事件的展，或政治正確拿輔助金，誰還提這些毫無流量的作品？

當年喜歡陳德旺作品或多或少是因為我對Pierre Bonnard作品著迷有關係，新收穫的「浴女」早期在許多文章中看到，猜測此作應該是他向Pierre Bonnard致意之作。然而陸續讀過一些他較深度的採訪以及他的論述，見到原作後有了不同的想法；他在很堅實的藝術論述之下，卻延伸出屬於自己的精神浪漫；他在有形與無形之間，找到一個自我辯證的結果，掩蓋他嚴肅的論述之上，是時光雋永感的色彩關係。他終身畫作極少，直到晚年體力燃盡之際，才釋放出那些朝夕相處、畫了許久的畫作。

說回到台北灰色的冬季，寒流這一周過得極為低沉，只藉著閱讀和安眠藥讓自己平靜的過著，卻覺得渾渾噩噩地浪費著生命。陳德旺「浴女」掛在牆上偶爾抬頭看著，成了黑白片中的淡淡色彩。忽然今天的台北從灰暗的陰沉直耀初夏的晴朗，畫作開始發了光，變成層次多變的花園，隨著天氣調整了我的心情。

一個下午都湊近著畫作、來來回回地端詳，懷念著九十年代台灣藝術的興盛，如今還有誰在討論陳德旺呢？至少我占了一個便宜，他現在陪著我了。