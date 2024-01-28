雀雀／韓劇「死期將至」 展示年度最強求生欲

韓劇已成全球各大串流平台兵家必爭之地，Prime Video在2024首周播出大結局的「死期將至」可說是一月最強韓劇。此劇共8集卻像是8部類型不同卻風格一致的電影。故事描述徐仁國所飾演的有為青年崔怡在，歷經連續7年求職不順打擊而輕生，想不到卻被死亡之神懲罰：他必須再度經歷12次死亡、極盡體會死亡之痛。除非用盡心力好好地活下去，否則終將進入地獄受到重刑。

為正面應對韓國高自殺率社會問題，南韓創作者在作品中為絕望者找尋活下去的動機與理由不遺餘力，努力避免說教也強化了戲劇的可觀賞性，舉凡「模範計程車」系列在各種自殺地點張貼求助專線、「黑暗榮耀」被老奶奶勸說「下次再自殺吧」的宋慧喬…都有種療癒幽默感，讓人笑著流淚。

然而相較於多數韓劇裡厭世角色的自溺與被拯救、被打醒或燃起復仇怒火，「死期將至」聰明地找到後設觀點，細細鋪排出男主角死後的世界運轉樣貌，讓他親眼見證到所愛親友受他死亡波及的蝴蝶效應之餘、也誘導他不得不以12條命來力挽狂瀾，每死一次、求生意志都顯得更加強大。尤其對照起第1集徐仁國的頹靡，到最後遺書的隨風飄走，舉重若輕並催化出「主角願用精彩的12輩子來換取自己平庸一生」的寓言性，也帶有輪迴轉世修得珍貴今生的禪意，咀嚼起來更有滋味。

該劇對於死亡的著墨敘事可說是非常乾脆、不拖泥帶水，光是第1集就讓主角死了3次（畢竟原著網漫就叫做「我死了又死」），全劇各式死法驚人包括墜機、高空彈跳摔成肉泥、被凌虐致死與被汽車撞死…種種獵奇死狀既展示了韓國混合類型劇的高度執行力也成一種讓觀眾莫名期待不已的jump scare時刻，場面時而誇張戲劇化有時卻也寫實反映出韓國社會暗處面貌。

卡司眾星雲集，更讓「死期將至」成了名符其實的跨年韓劇福袋，徐仁國雖貫穿全戲，但每次重生於不同角色身上，用魂穿附身方式重新面對世界。是以李宰旭、李到晛、金材昱、吳正世、與金智勳等人都以男主角之姿分集粉墨登場，每個人的一輩子也都交代出頗為完整的前文後理。而當這12個人物的一生悉數交疊，最終都指向了單一個財閥高層惡人就能禍害眾生、危害全劇所有角色，促使業力爆發的時刻，戲劇張力剽悍的程度就是韓國人對吸金嗜血富人的生猛控訴。

重生穿越劇在陸劇領域已發展出各種複合性劇碼，劇本卻也逐漸套路化而難有新意。可在日韓台劇而言卻仍是沃土領域，舉如台劇「想見你」、日劇「重啟人生」與韓劇「死期將至」都拍出了劇型新高度，且文本意義深遠並難以被複製。觀賞各國影集並習得異國文化民情乃至感受到其社會氛圍，甚至透過角色人物故事來理解世界的多元，這便是各國影集躍登全球串流平台後所帶給世界觀眾最大的禮物。