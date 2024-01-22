于國華／導演的豆花：認識自己、看見家園

「豆花是台灣特色食物，許多人的童年回憶。」紀錄片導演何明瑞說，小時候能夠吃上一碗豆花，已經足夠幸福。他開了一家「導演的豆花店」，以豆花連結自己童年的記憶，同時追念故友的真情和熱情。

導演何明瑞在迪化街開豆花店，用豆花連結人與世界。圖／導演的豆花店提供 何導演賣豆花很認真，向大溪豆乾老店學來鹽滷製作豆花的傳統方法，再自行研製配料，每天新鮮製作。他講究食材，只用天然原料；例如用地瓜和芋頭製作粉圓、山梔子製作粉粿，買價格高出數倍的美國有機黃豆製作豆花。一碗豆花八十元，這樣成本合算嗎？何明瑞笑笑說：我自己愛吃。

做為導演和攝影師，何明瑞入行三十多年，和導演劉嵩合作拍攝《農村的遠見Ⅱ》、《南國啟示錄》，兩度入圍金鐘獎最佳攝影。他與《看見台灣》紀錄片導演齊柏林交情深厚，兩人相約「你在天上飛、我在地上跑」，一起投入影像教育。

曾有算命師預言，何明瑞活不過五十歲。沒想到年過五十、慶幸擁有了多來的人生，卻送別了好友齊柏林。2017年齊柏林空拍飛機失事，何明瑞哭整個下午。他決心，齊柏林永遠飛在天上，輪到自己實踐約定。

2019年7月，導演的豆花車登場，這是何明瑞「地上跑」的影像教室。每到一處偏鄉，他先帶小朋友手作豆花，從磨豆、煮豆漿到凝結，再加上小朋友找來的當地食材，做一碗自己家鄉的豆花。然後，導演讓小朋友學習空拍機，從不同的的角度看見家鄉。

拍攝影像為了「看見」、製作豆花為了「吃到」；何明瑞說，看到或吃到，都是人用感官和世界連結的方法。透過影像教學或製做豆花，都可以讓孩子打開感官，重新認識自己和家鄉。

影像是媒介、豆花也是。何明瑞說，豆花具有很大包容力，能夠成全各種食材。大家「吃豆花」總是先挑配料，花生、粉粿、紅豆、綠豆、花豆、粉圓、仙草、薏仁等，隨意搭配、甜淡自選，一碗豆花就有無限變化。

為了推廣影像教育，何明瑞在迪化街區創辦「夢想基地」，一樓就是豆花店。延續空間提供者、財團法人台北市至善堂的公益精神，何明瑞每月送六百碗豆花給附近「讀好書、做好事」的國小學生，開幕三年已經送出一萬五千碗。

在導演的豆花店，口裡嘗著白嫩豆花搭配甜蜜紅豆及軟彈粉粿，眼睛看著現場播放、何明瑞以十年時間完成的金門輦轎紀錄片。我相信，追求一碗豆花的口味圓滿，和紀錄一個故事的深刻動人，都需要同樣的堅持。