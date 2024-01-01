馬欣／渣男表象下的無所適從，「愛情轉移」

這部片頗有紐約導演伍迪艾倫早期電影的靈光與幽默，尤其對於現代人愛情來得猛又去得快的現象有深刻描寫。以3廳的格局中帶出都會人的生活方式與寂寞共振，台詞犀利，可以算是2023年底令人驚艷的電影之一。

若是日本的濱口竜介的愛情小品如「偶然與想像」曾打動你，那麼這部輕描淡寫的深刻也不會讓你失望，都是由愛情看到人性的不確定性。

「愛情轉移」集中在3人的三角關係中，主角湯瑪斯遊走在兩個情人之間舉棋不定，是很渣無疑，但導演在他的內心特寫（尤其是結尾一幕收得好），與餐桌與起居間中的口不對心中，可逐步感受到湯瑪斯是個不知自己要追求什麼的中年人，只能在被愛的狀態中才稍稍感到心安。雖然是渣男，但不是一個讓觀眾討厭的角色，因導演的視角反而將他帶出了一個眾生相——忙著騙自己都來不及的焦慮人。

這部描述得非常細節，尤其是以物件、空間甬道、衣著風格，與背影來湧現三人所忽視的「房間內的大象」。3個角色跟許多都市人一樣，表面上有很多選擇，但沒有一種能真正與自己對焦，使得他們生活如輪轉軸一般，忙著向外界證明大過讓自己安心。

美國名導艾拉薩克斯掌握得非常好，他讓焦慮與自我矛盾以衣著來表現。其中一名主角由戲精演員班維蕭（曾主演名片「香水」），他演出湯瑪斯的前任馬汀，從事印刷與設計工作的他，穿得像是都會浪遊者。多彩的混搭、幾分吉普賽的灑脫彷彿為著主角說著對自由的想望，但他的選擇往往都是矛盾的。人在愛情裡的卑微，從裡到外都掌握得非常到位。

另一主角阿嘉特衣著與她的起居非常吻合，彷彿正實現她個體的獨立，然而在她與家人的溝通不良與湯瑪斯的索取中，她總習慣性地妥協與忽略自己。這3個角色不只是浮光掠影或工具人，都諷刺地展現了他們的人設與內在的矛盾，因此有了血肉，且一步步讓觀眾有了同理。不僅是羽翼未滿的長大，也是中年人的共同處境。

看似是部非常小品的作品，但其實透視了21世紀愛情快速來去的寂寥與原因，難怪一連獲得美國獨立精神獎與哥譚電影獎的提名肯定。