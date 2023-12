左光平／如果2023是一張華語專輯

在這個年末大量回顧的時刻,我在想,2023年這麼特別的年份降臨,全世界重回送往迎來。如果2023是一張華語專輯,對我來說會收錄哪幾首歌?

今年的金馬獎典禮上無預警在追思逝世影人的段落上搭配李玟的「月光愛人」,光想到大家知道消息的那天,大家多不希望消息是真的,很遺憾緊接被證實的那一秒,她的作品只能往回翻閱,宣布人生停更。

金曲獎的一個烏龍事件讓陳建瑋再受注目,幾年前的專輯倏地再版,聲量和討論也都對他的音樂能見度很有幫助,總歸是件好事。要論2023能見度最好的歌手,或許該是金曲無數的告五人,唱進紐約征服世界各地重要場館,甚至替世界天團Coldplay暖場演出,以成團資歷來說已是精彩紀錄。演唱會的傳奇人物張惠妹ASMR巡演,在高雄最末場因病失聲,仍使勁完成所有能完成的演唱部分,讓所有歌迷感到心疼,卻也讓高雄場的收尾有了難忘的回憶。

2023的小巨蛋也誕生了幾個難忘的合體,田馥甄演唱會有了Ella和Selina的到來,同台演出畫面依舊經典,更有Selina肚子裡的寶寶登台共演,如果要說音樂能是一種陪伴,我會說是發生在她們同時出現的時刻。徐佳瑩暌違多年的台北小巨蛋也製造有趣驚喜,與Hush、艾怡良的蚌殼精神作,也是友情的最好證明。

戲劇金鐘獎上,飾演當選人的賴佩霞在真實生活中亦宣布參選,震驚整個台灣,參與的戲劇「人選之人—造浪者」亦以「得意的一天」獲得最佳原創歌曲獎,年輕世代的創作與傳達其實涵蓋了整部戲的精髓。另一個感動畫面是金音創作獎上,獲得最佳專輯和最佳創作歌手的蘇珮卿分享抗癌的心理狀態,用美好的作品代替對自我的不確定。

如果,2023是一張合輯:

李玟—「月光愛人」

陳建瑋—「黑鳥」

告五人—「帶你飛」

張惠妹—「真實」

S.H.E—「美麗新世界」

徐佳瑩—「準明星」

蘇珮卿—「Next Lifetime」

Leo王—「得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜」

你的又會是哪些歌呢?