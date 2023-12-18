袁永興／阿洛 「女人島」

來自花蓮馬太鞍部落的阿美族歌手阿洛，以女人和海洋交會的探索，完成了一張在吟唱裡，知性中見深邃、遼闊中見悠揚的專輯。

當2019年發行音樂紀實創作專輯「Sasela’an 氣息」後，阿洛以海洋為經緯，以女人從原鄉出發的姿態，在土地與海洋間的流轉探尋音樂可能的使命。專輯開歌之作「女人島」，樂章鋪陳精雕細琢，歌喉展現氣勢浩大的生命呼喚，中段後搭配著小號的演唱時而婉約、時而奔放，偶爾夾雜口白的堆疊，讓音樂的厚度增添立體的畫面。接續的「Water Come Back」，以阿美族語和加拉畢族語及英文交錯進行，邀來了來自馬來西亞婆羅洲島、砂拉越洲(Sarawak)的加拉畢族(Kelabit)女歌手Alena Murang一塊合作，沙貝琴(Sape)的琴音行雲流水直到最後吟唱起馬來西亞的河流名稱，連合聲都有著叢林氣息，阿洛的聲線更是兼具力與美的展現。

「如果你眼裡有光」則是與紐西蘭北島的毛利族音樂人Maisey Rika合作，藉由阿美族語與毛利族語的齊唱，以民謠、靈魂樂和世界音樂的曲風歌頌對環境與自然的關懷。此外，來自印尼的Septina Layan則與阿洛合作了兩首歌曲，其中一首「成為真正的人」還可以聽到舒米恩的合音，吉他則是邀來了保卜負責編寫，恬淡的歌謠有俏皮的旋律，Percussion出色的畫龍點睛、增添了些許意猶未盡的感性。

「航海者」是專輯中展現世界音樂曲風最強烈的作品，在歌聲與跨島的想像畫面中賦予大氣、磅礡的吟唱圍繞，彷彿「歌」昇華成航道，「歌聲」連結起太平洋諸島，阿洛展現比以往更具企圖心的表達與強大的能量。

這是一張面向文化並且嘗試找出新的「原住民音樂/歌曲」樣態、以及音樂人如何找到新的方式述說故事的作品集。「女人島」的出發點有很強烈的追尋跟反省，但是阿洛把音樂跟歌聲細膩的處理、完整的呈現了她所思索的議題：海洋民族如何找到一種詮釋自身境遇的美好「聲」態。