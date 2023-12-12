塗翔文／「小曉」：冷靜節制的家庭風暴

說來巧合，我心目中今年最好的兩部台灣劇情片「老狐狸」和「小曉」，不約而同都選擇從兒童主角出發，引入成熟的大人觀點，講述嚴肅的命題。前者是殘酷與溫柔抉擇的價值觀大哉問，後者則是站在對立面角度看世界的良善提醒。雖然眼前「小曉」的話題都集中在金馬影后林品彤的表演，但事實上新銳導演靳家驊冷靜節制的調度，更是成就這部作品的重要關鍵。

「小曉」整部電影幾乎就是3個主角的故事，若更縝密地分析，根本是集中在陳意涵與林品彤母女的相愛相殺。女兒有嚴重的過動症，無法控制思緒和情緒，經常成為家庭與學校的頭痛人物，年輕美麗的母親長年扮演近乎單親媽媽的身心壓力，造成母女之間越來越嚴重的衝突。劉俊謙扮演的老師便巧妙地「夾」在兩人之間，偶爾潤滑、鬆動其緊張氣氛，但更多時候反而隱隱催化了既曖昧又尷尬的扭曲關係。

靳家驊從選角上就已成功建立這份複雜度。年輕英俊、溫文儒雅的劉俊謙顯然刻意美化了這個老師角色，成為這對母女之間的慾望體，倒不一定是說女兒也對老師有遐想，而是本身就是外遇對象的他，似乎又在跨越道德線之外，更激起了母女間某種心理上的競爭與佔有慾，合理撞擊出電影後段一波波襲來的衝突戲碼。

這也使得「小曉」的所有爭執爆發戲都不流於八點檔式的灑狗血，除了過動症的核心議題，亦放射出更多包括家庭婚姻、親子關係的本質問題，以及學校教育的盲點與同儕壓力的可怕；最終，其實還是直指人心經常忽略的溫柔體諒。「小曉」不斷在提醒我們常以個人本位主義立場看事情的人性習慣，即使是最親近的母女，都可能望不穿那表面後的真相，更何況是其他人呢？

這樣一個故事很容易拍成失控的濫情戲，但靳家驊異常冷靜，不過度貪心，唯一吹毛求疵的是父親角色，目前看來的結果反而顯得有點畫蛇添足，還不如一直讓他成為隱形的道德陰影要來得更好。不過從一開場游泳戲的破題，到兩場颱風戲的強大意象，甚至是貓頭鷹對兒童心理的象徵，都看得出導演用影像說故事的能力。「小曉」雖然題材上不太討喜，但卻有著一直刺激觀者往內思考的強大後座力，無論看門道或看熱鬧，它都是不容忽視的年度佳作。除了林品彤光芒萬丈，陳意涵、劉俊謙亦交出了同等質量的表演能量。