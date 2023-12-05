李清志／投幣式咖啡機的浪漫

可能是因為韓劇「異能Moving」的緣故，投幣式咖啡機開始成為一種城市浪漫空間的要素。韓劇中韓孝周與趙寅成在投幣式咖啡機旁邂逅，然後藉著每次去喝杯咖啡的時間，向對方借零錢硬幣的藉口，開始了小小含蓄的戀情，愛苗在內心逐漸開花，最後成為生死與共的愛情。

投幣式咖啡機代表的是一種古典含蓄的戀情，也是這個時代缺乏的事物。

這類咖啡機在台灣存在的時間很短，因為台灣便利店密度超高，便利店咖啡遂成為人們輕鬆取得咖啡因的地點，投幣式咖啡機在台灣幾乎沒有存在的空間。

不過投幣式咖啡機在歐美辦公室、醫院、學校等地方，一直都是必須的存在裝備，我在美國唸研究所時，建築系工作室就有一台投幣式咖啡機，是大夥兒熬夜趕圖時的最佳良伴，咖啡機旁還有擺放沙發，讓同學們可以在咖啡機旁，稍作休息，甚至跟同學交流聊天，成為一個特別的人性空間。

日本的投幣式販賣機比起歐美更為盛行，販賣的物品內容包羅萬象，飲料、啤酒、香菸、扭蛋玩具、甚至泡麵、餅乾零食，樣樣齊全，深夜走到街角，幾乎可以買到想要的東西。日本投幣式販賣機之所以遍佈全國，與日本國內治安良好有關，投幣式販賣機被破壞的機率幾乎是零。日本的投幣式販賣機後來甚至進化成電腦智慧型販賣機，販賣機螢幕會偵測購買者的年齡、性別，然後在螢幕上顯示適合購買者的商品，如果是上班族男性，銀幕上就會出現提神飲料或深培咖啡等，如果是女性就會是花果茶、奶茶等飲料，如果是小孩站在機器前，竟然會出現養樂多、汽水等選擇，真的是太神奇了！

在寒冷的夜晚，漆黑的街道上，遠遠望見街角販賣機的燈光，就給人帶來希望與安心！我曾經在北海道旅行，在冰雪覆蓋的大地，去尋訪安藤忠雄所設計的頭大佛，頭大佛在白雪覆蓋的大地上，顯得莊嚴又肅穆，可惜冰雪世界寒冷難耐，整個人幾乎要變成一根冰棒，在凍得幾乎灰心失望時，忽然發現不遠處有一台販賣機，販賣機有一半都掩埋在冰雪中，但是依然發出微弱的燈光，我向著販賣機走去，祈禱著販賣機沒有故障，結果發現販賣機依然啟動著，將硬幣投進去，竟然掉出了熱騰騰的罐裝咖啡，將咖啡抱在懷裡，整個溫暖了我的心。

日本休息站也有很多投幣式咖啡機，許多咖啡機甚至是現磨咖啡豆，當場萃取煮出來的，香氣十足，完全不輸咖啡店裡的水準，甚至還可以選擇加糖加奶的份量，辛苦在公路上奔波，可以喝到一杯好咖啡，真的會讓人精神振奮！

因為韓劇「異能Moving」的關係，我開始尋找城市裡的投幣式咖啡機，然後才發現因為台灣便利店太過盛行，投幣式咖啡機幾乎沒有存在的空間。不過我後來發現台北現在有進化版的投幣式咖啡機，那是MUJI設計的咖啡機，機身簡潔俐落，符合無印良品的極簡風格，販賣著現磨咖啡與奶茶拿鐵等飲品，只不過現在這台進化版的咖啡機，已不是投幣式的，而是刷卡的機器，感覺少了一些古典的浪漫，無法再用借零錢作為藉口，不過咖啡依舊熱騰好喝，也讓人回想起韓劇中的浪漫戀情。