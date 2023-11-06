左光平／專注就很迷人的寶藏歌者—徐佳瑩

當代光環和頭銜保鮮程度不若以往，要維持價值得靠作品或演出持續行之。徐佳瑩倒是並未遵循「趁勝追擊」的概念，在如日中天時選擇回歸家庭，專輯慢條斯理，距離上次台北小巨蛋演出也有5年時間，不過顯然她的不慍不火反而讓觀眾並未放棄等待，象徵全新巡演展開的「變得有些奢侈的事」小巨蛋演出2天滿場，徐佳瑩實在是個讓人很難不喜歡的一種存在。

早期出道經營全創作形象，小清新闖盪江湖總得面對些不適應，徐佳瑩個人的表演模式的建立該是從近幾年較為清晰，從音綜節目的密集磨練，再到幾次大型演出的設計與十八般武藝的嘗試，當代聽眾其實也略顯「回歸」之貌，這個回歸是對於專心做好一件事有百分之百的信任。而這次的演出也強調「好好唱歌」，在這樣的基礎之上，配合高檔製作加分確實迷人。

除了氣勢磅礴的開場，以「給」作為主體的宇宙建立包容全場之外。特別想提到「佳瑩之音」的段落返璞歸真，越簡單的編曲有時候越難駕馭。很多人喜歡徐佳瑩便是因為能靠簡單的意念共鳴出複雜的情感記憶，且多半苦酸，幾首抒情歌的堆疊到了「失落沙洲」結尾，一切都恰如其分。

當然徐佳瑩也不是一個不唱快歌的人，也當然的是，能唱的人總能找到好的表演形式。這次搭配樂手在延伸台上與後排觀眾近距離接觸的氣氛帶動，或許正是當時寫這些作品的態度。講到她的創作必須提到葛大為，徐佳瑩的音樂事業與概念建立，葛大為必是重要人物，或說，其實90年代後至今，葛大為已是華語樂壇眾多女歌手的語言表達系統，尤其和徐佳瑩的化學反應相當精彩。

世界上總會有幾個，不需要特別討論頭銜，不用在乎光環，光聽她的作品，偶爾接收到她的生活資訊，就會感到幸福的歌手，彷彿社群的侵略性不存在一樣。而我們也確實，擁有一個這樣的寶藏歌者，徐佳瑩。