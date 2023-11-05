潘光中／「蓮花樓」結合套路與反套路 喚醒觀眾心中的武俠魂

一般來說，想成為暑期霸屏劇有兩個必備的充要條件。第一，你得是大製作的古裝仙俠劇；第二，再不然就是大卡司的時裝愛情劇。這是規律、是常態，結果今年來了部「蓮花樓」，一部打破規律和常態的武俠劇。

故事是這樣：在一個江湖紛擾、門派林立的時代，成毅飾演的「李相夷」與肖順堯飾演的「笛飛聲」，分別掌管兩大門派，也是站在武道巔峰的兩大高手。兩人相約對決，李相夷不幸遭毒害負傷退隱。10年後，他化身遊醫「李蓮花」，與曾舜晞飾演的刑探「方多病」一起行走江湖屢破奇案，直至他重遇當年一戰的對手笛飛聲……。

武打動作＋懸疑推理，這無疑是一次武俠類型的王道復古。回顧古龍的「楚留香傳奇」與「陸小鳳傳奇」、溫瑞安的「四大名捕」與「布衣神相」，這些傳統的經典武俠，也不都是在一次次的江湖血戰中，偵破一樁樁奇想天外的懸案嗎？而且「蓮花樓」的破案過程嚴絲合縫布局縝密，不但堪稱古裝版「新世紀福爾摩斯」和「神探伽利略」，甚至帶有新本格推理的正統架式。

但在復古套路之外，「蓮花樓」也有反套路的地方。以往的大男主類型，主角總有著各種光環外掛，一路從最底層過關斬將、收獲重寶和夥伴、最終成為人上人的龍傲天；但是李蓮花可不是啊，他17歲創建四顧門、20歲成為武林盟主、開局即登傳奇巔峰，隨後直墜人生谷底，中毒後武功全失、眾叛親離，隨時可能一命嗚呼。從「李相夷」變成「李蓮花」，他必須甩盡一身桀驁，學會不斷地放下與捨棄，找出人生的最終解答。

以往我們從電視劇裡認識的「俠」，不外乎大義凜然、以武犯忌、懲惡揚善、保家衛國，完美到不成人形的至高典範。這樣的形象好歸好，但難免離一般人距離遠了些。「蓮花樓」裡的李蓮花、方多病、笛飛聲，雖說還是做著懲惡揚善的好事，但是他們會軟弱、有情欲、被過往困惑、對未來迷茫，雖說還是大俠，但更多了人間煙火氣，選角上也考慮了近年觀眾的審美。

而說到近期審美，劇情中隱含的「Bromance情結」有別於傳統武俠江湖裡忙於輾轉佳人之間、或者是上山下海各處剷奸除惡的血淚汗，「探案蓮盟」（以李蓮花為核心）的友情世界，互揭瘡疤鬥鬥嘴，不斷累積革命情誼。相較於把李蓮花當成師傅、卻總是受虐的方多病，為了能和李相夷再戰一場，不知不覺也成為蓮盟成員的笛飛聲，無意間提供了辦案過程中的第三方視點。

這樣的一齣暑期爆款，與其當成新劇種的勝出，不如看成是促進暑期檔多樣化的新契機。