雀雀／「有生之年」 吳慷仁的年度成績單算不錯了

台劇「有生之年」由吳慷仁、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、張榕容與孫可芳等人所主演，描述創業失敗、返家後仍感受到與家人格格不入的高嘉岳（吳慷仁飾），打算處理好家務後再度離開，遂產生一段與家人離情依依的溫柔視角，與他們再相處的過程中，滋長出了新不了情。

編劇大概是被吳慷仁在電影「我沒有談的那場戀愛」裡的「南之仰」一角所啟發，為吳慷仁量身打造了一齣大男主台劇「有生之年」任其放肆發揮。那個想在活著的時候幫自己拍攝告別式影片素材的南之仰，到「有生之年」高嘉岳則是寫了封遺書，從此他再也沒有罣礙，甚至以最後狂歡式的姿態來對每個他生命中的重要之人、做真心話大告白。

「有生之年」幕後是林心如、杜政哲搭擋的製作加編劇組合。兩人在挑戰完類型劇「華燈初上」後以此劇銜接，實為聰明之舉，不只再現「16個夏天」般的光輝，也再度為台劇產業營造出有如韓娛編劇與監製強勢主導作品的能量，是繼瀚草堅持鐵三角製作理論後的又一口碑團隊成形。杜政哲能否成為台娛金編尚且還需時間驗證，畢竟三劇合作導演都非等閒、各個作者力都不輸編劇。

尤其「有生之年」導演許肇任不只是金鐘得獎導演、入圍過金馬獎，還曾與楊德昌共事過，比「華燈初上」導演連奕琦和「16個夏天」許富翔導演都還要資深。生活感難以言詮，唯有影像魔法能具現化這份形而上的空氣味道，而許肇任恰恰是箇中能手，近年來遊走在個人式創作與市場環境需求之間似乎也適應了，這讓「有生之年」融合了新電影類型與偶像劇的迷人氛圍，讓觀眾在陪高嘉岳走最後一程的過程中，獲得陪伴、重拾青春煩惱與感動，也在家庭式的吵鬧中莫名得到了戲劇的擁抱歸屬感。

通常戲多就會強烈考驗著觀眾對於演員會否審美疲勞？但吳慷仁打從去年底至今所端出的年度成績單包括「模仿犯」的郭曉其、「她和她的她」與「默殺」令人不寒而慄的變態父權角色，再到「有生之年」讓人快要看不清楚吳慷仁究竟是在演高嘉岳還是演自己？當我們以為吳慷仁的年度成績單算不錯了，但其實是分數太好。

若看到吳慷仁接下來在電影「富都青年」裡的聾啞角色吶喊，或者「但願人長久」裡六旬老翁的帥大叔樣貌，那才真的是會透徹理解，吳慷仁已然是個能把迥異角色靈魂裝進自己皮囊後、縫合成為人物本身也能散發出獨樹一格角色魅力的傑出台灣演員。

不論是2019的許光漢，2021的謝盈萱，還是2023的吳慷仁，其實一個演員之所以能霸屏年度影視作品不是因為他那一年有多努力，而是在背後耕耘動輒5年10年起跳的臥龍沉潛。觀眾現在是在為他們的過去喝采，但是現在的他們，已經邁向未知且讓人期待的未來。