聯合好評／「華燈初上未來版」 台劇IP元宇宙的多元想像具現

台灣影集「華燈初上」在延伸發展出沉浸式劇場、實境秀「光露營就很忙了」與「光開門就很忙了」之後，如今又推出「華燈初上未來版」以元宇宙概念重新詮釋一次你我所曾熟悉過的故事。該作品結合了虛擬演唱會與線上真人戲劇，自外於台劇「華燈初上」的文本卻又埋有該 IP的DNA，昭告著女主角羅雨儂能在數位領域裡展開第二人生，以華語圈中少有的科幻三生三世情節，拓寬我們對於一部成功戲劇還能怎樣永續發展下去的極限想像。

當一齣好戲的角色活出了自己，就能像羅密歐與茱麗葉、如梁山伯與祝英台那樣被世代傳頌、能被爭相演繹下去。「華燈初上」的羅雨儂雖曾是個媽媽桑但帶有俠女性格，是典型的戲劇不敗人設，有著不論重生幾世、換了多少張臉也都無法洗掉的鮮明形象。「華燈初上未來版」巧妙以此概念設計了600年後的未來條通世界，而羅雨儂就像是地縛靈一樣地仍在那裡運營著一家「光酒店」，由蔡燦得飾演一個忘了自己真實姓名的媽媽桑，彷若「神隱少女」裡的神龍，雖戮力工作著、也會懷疑著所處世界的真實性，卻似乎早已忘記，之所以活著，是想要珍視什麼？

而這一次，觀眾將成為玩家，是負責召喚回「未來版Rose媽媽前世記憶」的關鍵人物。面對著全新、賽博龐克風格濃厚的未來條通世界，「華燈初上未來版」讓人恍若隔世，想著羅雨儂前世今生或恐再無關聯吧？但在執行任務的過程裡頭，卻又能偶爾令你會心一笑、感受到華燈宇宙確實已變成散落一地開啟元宇宙的鑰匙、任憑誰都能夠撿拾並開啟的任意門。

在「華燈初上未來版」裡，光是聽到羅雨儂名字的當下、或是看到神祕商人修杰楷或謝瓊煖的串場，也都讓人為之一振。就像看「想見你」電視劇與電影版明明不是同一個宇宙卻能勾動影迷相似的悸動；一如電影「怪胎」變成了舞台劇仍洋溢著同樣的色彩繽紛；甚或像是明明李俊昊在「歡迎來到王之國」只是扮個帝王古裝就能立馬呈現出「衣袖紅鑲邊」李祘的既視感一樣...影劇的永恆魔力在於創造出影史經典畫面、情節或角色之後，從此它就成了影迷們自由憑想像力進出各個元宇宙的夢幻奇異點了。

「元宇宙」在概念上尚且具有太多想像空間可供創作者揮灑、供觀眾自由對號入座，但要像是「華燈初上未來版」這般如此具現化出一個未來華燈世界者實屬難得。台灣雖無「哈利波特影城」，但有HTC先行打造出一座線上的「華燈初上未來版」得以讓粉絲進場去沈浸式體驗一番，也算是台灣影劇IP首創的樂園開張了。