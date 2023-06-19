上個月帶團隊與妻女到日本旅行5天4夜，整趟大阪／神戶行程早去晚回，排得很充實，開心難忘，也有手機掉入河裡的遺憾場面，但唯一讓我落淚的緣由，和音樂有關。

事前安排時，我先洽問大家的需求，包括女兒適合去的地方，及需要預定包廂的餐廳等等。若是以往，我一定先排唱片行。記得之前去東京，老婆總要等我逛唱片、CD，甚至為了去目黑的一家卡帶專門店WALTZ，在炙熱太陽下，徒步從車站走進人煙稀少的住宅區店面，苦了她。而我也因兩人旅遊型態，加速逛每家店的速度。過往一個人獨來獨往，挖寶是樂趣，加上唱片行營業時間比較長，晚上沒地方逛時，可以好好打發時間，一張一張作品慢慢翻，樂此不疲。而且也因為這樣，挖到很多自以為的寶物。

為什麼一定要逛？日本是音樂大國，世界各地作品薈萃，讓我吸收很多養分。如20幾年前在日本聽到瑞典歌手STINA NORDENSTAM專輯，驚為天人，甚至延伸出一首我幫藍心湄作詞的歌曲。獲益良多。除此，從小哈日，累加太多回憶與情懷，加上他們對音樂軟影體的珍惜，讓我不得不奉上日幣支持（當年日幣沒現在划算）。包括二手商品，清潔整理的細膩度，應是世界第一。只是這些年不勝唏噓，很多唱片行消失無蹤，或規模緊縮。但3年多沒去日本的我，也真的無法脫隊安排唱片行行程，會很過意不去。我告訴自己，該長大了啦。

而我也心存僥倖的，在第3天逛美國村、橘街時，期待能路過唱片行。還有晚上逛PARCO百貨時，也偷看看板上有沒有唱片行（疫情前最後一趟去澀谷，受邀到重新開幕的PARCO預逛，驚喜發現裡面有二手連鎖唱片行）。結果，都沒有。終於到旅程尾聲。跟過我做音樂節目的老同事，也是這次幫忙行程安排的朋友（在大阪從事音樂相關工作），在第5天早上傳來了一段訊息，因為她看到我前晚，在臉書分享這趟沒逛音樂店家的感觸，替我感到遺憾，擅自決定幫我在當日插入唱片行行程，拜託我逛。我哭了。

我為了家人夥伴，不逛真的沒關係。但必須滿足大家的旅行想像。唉，我怎麼可能不想呢？於是，徵得老婆同意後，安插了一家FLAKE RECORDS，那家店裡面也有落日飛車等台灣歌手作品，原來老闆很親台，事實上我那位朋友也常帶台灣音樂人前往。棒的是，玉米也逛得很自在，完全不哭鬧，甚至拿了CD給我結帳（？）。謝謝老婆。然後妙的是，這家店，就在第3天我幫老婆拍照的海報店對面。嗯？原來樓上有唱片行？有孩子的旅行，我的雷達早關閉了。

店面有很多卡帶、CD、黑膠，我開開心心滿載而歸，有老闆建議的作品、老婆看到的小泉吾藝術家畫封面的唱片、也有我自己憑感覺買的獨立自製音樂作品。沒想到上車後電動門關上當下，CD那袋沒事，黑膠整袋掉下門縫。朋友對司機大喊開門開門。老婆和我陪著女兒目睹。電動門開開合合很難取出，老婆上前關切。我依然呆在後排座位，心想這本是不該安排的行程對吧？好不容易買了，難道唱片要裂了？最後拿出來了，我不敢多想，必須認命。

你知道嗎？回台半個月我都不敢面對。終於在前幾天勇敢打開購物袋與唱片封套，一張一張檢查。好家在，天公疼惜，除了唱片紙套磨損（肯定的），裡面唱片完好如初。各位可以想像我的心情轉折。這就是人生。