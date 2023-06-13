塗翔文／小美人魚：幻覺的模糊美感

迪士尼為慶祝100周年，推出「小美人魚」真人版其來有自。除了近年本就陸續推動經典動畫真人化，更重要的是1989年版「小美人魚」為當年已走下坡的迪士尼動畫帶來「文藝復興」，因此這部作品意義不比尋常。也因此它的真人版備受注目，重點不只是女主角由黑人女星荷莉貝利出飾的政治正確爭議，回歸電影美學的本質來看，應該還是將它「真人化」適切與否的關鍵問題。

「小美人魚」其實是二度改編，原典來自大家最熟悉的安徒生童話，而1989年動畫版，先是削去了本來故事中強大的悲劇性，放大浪漫與詼諧的元素；然後又引入歌舞片類型的靈魂，透過亞倫孟肯、霍華艾許曼接近完美的詞曲，賦予全新生命。此番2023年的真人版，基本上從故事到歌曲都照本宣科，不敢鬆動舊典，幾乎是橫向移植。

一切都不敢更動原版太多，再配合厲害的動畫技術、恰如其分的選角，加上「芝加哥」導演勞勃馬歇爾的入主，基本上新版的「小美人魚」結果應該成功才是，但看來看去還是遠不如舊版動畫。最大問題出在本質上的落差，它本身就是童話故事，又包裹歌舞類型的外衣，偏偏這兩者都是需要強大「幻覺」的一種創作，真人化將一切趨向寫實，似乎不是最適切呈現的美學型式。

美人魚的身體變化、與魔鬼交換靈魂，其實都是很殘酷的命題，動畫讓一切模糊化，但真人版就不同了。海洋生物與色調的擬真度確實很精緻，但它整體偏暗不如動畫光鮮明亮，看來不夠可愛；烏蘇拉從動畫裡的嫉妒反派，變成巨大黑暗的邪惡怪物，而且還有權力鬥爭，這些都偏離了童話故事裡的單純性。連王子跟艾瑞兒船上訴愛的經典橋段，即使同一首歌曲，真實呈現後的節奏也沒有動畫版的俏皮討喜。整體來說，真人版力求寫實，卻削弱了30多年前動畫版那股天真浪漫的幻覺魔法，這似乎是「該不該」做的大哉問，而非做得「好不好」的緣故。

迪士尼一路改編經典動畫真人化，其實並不算成功。「美女與野獸」和「阿拉丁」只能說不功不過；「獅子王」讓動物全都擬真說話，頓失原典魅力。如今「小美人魚」因女主角膚色再引發爭議，事實上她的表現並不差，所以應該深究的是除了商業考量之外，這一系列的改編到底有沒有必要？是否真的有所突破？這似乎才是迪士尼最該傷腦筋的關鍵。