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馬欣／人生如棋子，但為何仍有意義？「烈火焚身」

聯合報／ 馬欣，影評人
「烈火焚身」是國際名導丹尼維勒納夫代表作之一。圖／UIP提供
「烈火焚身」是國際名導丹尼維勒納夫代表作之一。圖／UIP提供

曾導過「沙丘」、「異星入境」等名片的導演丹尼維勒納夫，作品向來能將殘酷與詩情融為一體，即便是「烈火焚身」這樣深陷戰火與宗教矛盾的作品，他仍最關注其中人性的複雜面，可以說他是最能提煉生命火候的導演。

讓丹尼維勒納夫當年一鳴驚人的「烈火焚身」，就可以看出他能將故事化繁為簡的功力。不少創作者碰到議題時，往往陷入文以載道的窠臼。但丹尼相當擅長以深刻的人物描寫來投射時代景深。如「異星入境」以外星題材帶出的是哲學，在「沙丘」中更將政治的詭譎引入浩瀚的美與宿命中，王者僅如滄海一粟，他將莎翁的恢弘觀點以景物拍出預言性。

「烈火焚身」雖描述的是中東戰火，但深刻的是女性成長史。主角從年輕的孕婦，成為一在亂世中仍求取知識以自立的人。她活在在意識形態掛帥的世界如一質疑的問號。然這樣有生命力的女子，後半生仍失語於這仇恨掛帥的世界。

電影中的國家可以縮影成如今這激化分裂的世界局勢，電影的開頭就顯出導演的高明手法。以Radiohead樂團的知名單曲「You And Whose Army?」帶出一群孩子被迫變民兵的片段，孩子們仇恨茫然的眼神，搭上歌詞「如幽靈之馬」，被各種時代的宿怨給夾持，成為大人意識形態的打手，成就的卻是極少數人的利益，這故事透視著世界權力的棋盤操作。

而女主角則只能在死後，才能在中東這個有太多恨的地方來證明愛的存在。女主角在就學與懂得思考後，從人定勝天的理想青年變成能明瞭每個命運都有被當棋子的可能。但這並非是個悲觀的電影，反而在不可控的變數中，看到愛的無限與恆常性。

導演的敘事線極為縝密，由一份謎般遺囑，引導著女主角的兒女必須去回溯母親的過去，從而了解主角生命中巨大的沉默是什麼，以及這世界的權力如何操控盲目的人心，以小而見大，以死而向生。讓中東這個有距離的題材，竟能投射出每個國家的歷史，而那偉大的母愛，則藉由一份遺書來教導兒女如何在這無明的世界裡學會愛。

這是一個有厚度的故事，訴說在這棋盤廝殺的國際現實中，如何保有個人的完整與尊嚴，餘韻十足。

中東 電影

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