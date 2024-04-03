方祖涵／變成潮流的朝聖旅行

「你們是去棕櫚灘嗎？我們也是去看春訓的！」在華府機場剛過安檢，陌生人看到我們身著球隊服飾就來打招呼。在職業棒球開季前一個月，像是這樣為參與春訓而旅行的人們絡繹不絕湧進佛羅里達與亞利桑那州，是個很特殊的景象。

大聯盟球隊春訓在兩個區域舉辦，分別是佛羅里達葡萄柚聯盟，與亞利桑那仙人掌聯盟。對遊客與球迷來說，兩者體驗可說是截然不同。葡萄柚聯盟球場四散在佛州南端幾個城市，開車逛完可能要花一個星期，卻也能因此增添遊興；仙人掌聯盟主要在鳳凰城都會區，一座城市就有幾十座職業水準場地，此地特殊內陸沙漠景致，倒也是一番風情。

根據統計，目前每年兩地都約有一百五十萬名遊客，是特地為了春訓而來，應該可以說是棒球迷的朝聖之旅。其實，在這幾年間，除了拜訪棒球之神以外，其他「真正」朝聖旅行人數也出現大幅成長。

穆斯林教徒親身參拜聖城麥加是信仰一部分，疫情期間沙烏地阿拉伯政府不得不祭出人數管制，不過禁令解除後連續兩年遊客都大幅增加，今年甚至可望超出疫前水準。不過更有趣是原本相對較少人知道的天主教聖雅各之路，現在卻變成西班牙熱門旅遊路線。

聖雅各之路是紀念耶穌十二門徒聖雅各殉道後，遺體被發現之處。整段行程可長達八百公里，因為需要徒步或單車完成，多數旅行者會選擇挑戰從薩里亞到聖地牙哥一百一十五公里的路程。這個新興朝聖之旅，在二○○三年度僅有七萬多名觀光客，今年卻預計將超過四十萬人。

聖雅各之路之所以受到歡迎，社群媒體廣泛介紹是原因之一，不過主流世代愈來愈追求自我心靈發展，應該是更加本質的因素。不管是失去愛情、親人、甚或是人生目標，許多人在這段路途中似乎都能找到答案。與其說是宗教儀式，應該更像是一段沉澱與淨化的旅行。

類似活動還包括猶太教參訪哭牆，或是日本紀伊山地聖地之旅，而在台灣從白沙屯進香到大甲媽祖遶境活動，每年熱度亦不斷提升，其中更不乏年輕族群，大家愈來愈不吝嗇地將時間與金錢花在朝聖旅行。以白沙屯進香為例，今年參與人數竟是二○○三年度的五十倍，成長速度遠超過聖雅各之路。

如此趨勢很值得觀光業者與地方政府關注，進香與遶境跟春訓旅行有高相似性，雖然商機無限，卻也都會在短期內帶來超出都市負荷度人口，需要有相對配套，才能留給旅客美好體驗，並且繼續維持成長。

從棒球大神到各路神祇，朝聖之旅起源於信仰，卻並非僅限於此，人們能從其中獲得快樂，甚至就算不是信徒，都可以找到屬於自己的感受。下次計畫出遊時，不妨也考慮來段時興的朝聖旅行吧！（作者為運動文學作家）