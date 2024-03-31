楊志良／如何因應諸多新常態？

由於人類自作孽，過度排碳造成地球暖化，極端氣候成為新常態。極冷，今年北歐、北美最低溫達攝氏零下卅至四十度；極熱，如巴西里約熱內盧，高溫達攝氏六十二度，民眾只能泡在海邊水裡。還有南、北極升溫，大量融冰，海平面上升；加上多處森林大火、旱災赤地千里、暴雨、土石流，各種天災多不勝數。台灣則是氣候極不穩定，多次乍暖還冷，導致民眾中風、心血管疾病患者占滿各大小醫院病床，也成為新常態。今年夏天台灣會不會破紀錄的熱？就不得而知了！希望那時有充足的電可以開冷氣，口袋有充足的錢可以繳漲價的電費。

各全球性組織，包括聯合國在內，都在呼籲各國減碳，以求終極碳中和。台灣每人每年排碳量是十二噸，是全球平均的兩倍，再生能源產量全球倒數第七名，導致工商業發展必將遭受全球減碳趨勢制約。但今日政府在排碳上完全倒行逆施，增加燃煤及天然氣，停用核能，綠能又貴又大幅落後，這怎了得？

另一項「新常態」，就是蔡英文政府及其追隨者，完全和民進黨「勤政、廉潔、愛鄉土」等原始精神反其道而行，貪汙、腐化、無能。創黨元老如張俊宏、施明德、陳文茜、郭正亮、沈富雄、呂秀蓮等，哪一位不譴責蔡英文及她任用的陳時中、陳吉仲、陳耀祥、陳建仁等蛇鼠一窩？與當年的孫運璿、李國鼎、趙耀東、尹仲容等人相較，不論眼界、膽識、廉能，相差何止千萬里？今日的民進黨官員、立委，只要是他們想要的法案、人事、機構、預算，沒有不通過的，上任時說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，原來是「狂妄、狂妄、再狂妄」。只可惜新常態是朝小野大，賴總統不但要謙卑，且非要代表民進黨的禍國殃民向全民道歉，否則一件事也辦不了。

有趣的是，韓國瑜不過是依照立法院議事規則準時開議，唱名三次，排班的立委未到，繼續唱名完畢，只好宣布散會。綠營立委居然膽敢找韓院長算帳，把以往院長暫時休息十分鐘等候立委的錯誤示範當作「模範」。這是把方便當作隨便，公開對全民示範開會可以不守時，只要我喜歡有什麼不可以，所以學生可以打老師，只要老子不爽，同學可以砍同學；所幸多數民眾及媒體多支持韓院長，立委只好乖乖按時出席質詢，大幅減少各政務官員在備詢區苦等之景象，未來這也將成為「新常態」。最好笑的是柯總召，他以為自己還是立院最大黨的黨鞭，院長都得聽他的，不知道國會殿堂已經變天了。

「新常態」下，小心總統府預算被砍半，至於數位部及荒謬的監察院，彈劾陳宗彥未投贊成的十一名監委，讓全民罵聲不斷，都可以自行了斷了！反正就要改選了，免得監院被廢，或在新常態下預算被歸零。

更可怕的是，台灣在民進黨執政下持續分裂弱化，而老共不斷壯大，飛機船隻又新又大又多，不再有金門的禁限制水域，甚至到了澎湖及超過兩岸中線。政府只會打嘴砲，有種的話就開他一槍打他兩砲，不然就可悲的成為新常態了！

原來老共的「在地協力者」就是今天的執政者、綠營委員及「三民自」，就請趕快下台，不要再誤國誤民了！（作者為前衛生署長）