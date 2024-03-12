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王建煊／王老先生講故事之460：緬北的教育觀察

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
緬北。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
緬北。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

臘戌是緬甸靠北方的一個落後城市，靠近中國大陸雲南，人口约30萬人，華人佔70%~80%，在街上華語可以通行沒有障礙。

滇緬公路終點

臘戌對我們很陌生，但卻是赫赫有名滇緬公路的終點，先總統蔣公抗戰時也曾來此短暫停留。

中國人一向注重教育，當地華文學校有114 所，其中三所較具規模，每所有學生2000人，並設有高中部，其他學校最多只到初中，只辦幼兒園及小學的最多。

各郷鎮居住人口不同，有的只有百戶人，村小學也只有學生百餘人。村民窮困者多，能收學費有限，因此設備差，師資差，有的老師只有初中畢業 。

克難至極的教室

貧困地區村小學只有兩間教室，甚至只有一間教室的，各年級集在一起分上下午上課。教室沒有窗，門也只是個供進出的洞口，並無門，這是教室唯一通道，也是唯一可以透光的地方。

有些學校根本沒有桌椅，學生席地上課，做作業，大家趴在地上寫功課。一切雖然如此簡陋，但上課時學生仍然大聲朗誦課文，下課更歡樂的戲耍。

他們的條件實在太差了，建一所有三間教室的學校台幣大约20 萬元，一套兩人用的桌椅，台幣 200 元不到，大家有沒有想到，這是我們應該伸出援手的地方及時候了。

16歲讀小二

我們在緬甸臘戌探訪一戶貧農家庭，姊妹二人，姊姊16歲讀小學二年級 ，妹妹13歲讀小一。問她們為甚麼這麼晚才唸書，她們說以前家庭三餐不繼，無能為力。她們並不想求甚麼學歷，只想能認得字就好了。

我說妳們這麼大了，與小孩子同班上課，會不會很尷尬，她們說不會，因為班上類似的學生還有好多位。

中國大陸有一偏遠山區，小學生到學校走路來回要九個小時，他們在校住宿，一個月才回家一次。有個女學生向訪問的愛心人士，指著她家在遠遠的另一座山頂上，真是嚇人一跳。

走遠路為讀書

這麼小的女孩子，要從那麼遠的地方走來上學，不可思議。為了讀書，使他們不顧路程遙遠，不在乎走不走得動，不怕山路遇見惡徒。

我們為這些孩子感到難過，但又十分欽佩。她們求學的意志與精神，能不讓我們許多富有子弟感到汗顏嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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