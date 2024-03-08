王建煊／王老先生講故事之459：黃昏之戀 子女應尊重

孤獨是人生最難過、最不幸的事，特別是老年的時候。公園裡常看到有老人家，坐在椅子上曬太陽、餵鴿子或打磕睡，這算是他一天裡比較快樂的時候。因為一回到家，孤寂寢的風就不停的吹著他，對著電視睡覺更是常有的現象，從前還有老伴叫醒他，現在只有等待自然醒了。孤寢的結局就是等待死神的呼喚，老人獨向黃昏真是何其淒凉。

老伴是三者之首

中國人比較保守，老年喪偶談再娶或再嫁，一來不便啟齒，二來似乎對不起逝世的老伴。我跟太太有默契，無論誰先走，留下的一位可以立刻再娶或再嫁，因為我們如果真心愛對方，當然希望留下來的，人有個老伴，而不要獨向黃昏，否則就是一種自私。

我們常說，人年老時，最重要的是要有老伴、老友及老本。老伴及老友是排解孤獨之要項，其中老伴又居三者之首。

在一個山區的老人院裡，有一對七十多歲的情侶。女的每天早上仔細打扮著，對著鏡子照了又照，衣服換了又換，看著時鐘，等待男友的出現，男友的敲門聲，是她最興奮的時刻。男的也是盼望這時刻趕緊到來，兩人牽著手走在山區的小道上，黃昏之戀，何其美麗。

每個人的婚姻有甘有苦，但是戀愛時刻永遠是那麼的甜美。老年喪偶，人生大不幸，但如能再有黃昏之戀，該是人間美事。

但是事與願違，這對熱戀中的老人家，因為他們的子女不贊成，以致好事多磨。正如有些年輕人的婚姻為父母反對一樣，實在是令人十分遺憾的事。

鼓勵黃昏之戀

有次一位不相識的小姐打電話給我，談到她的父親已八十多歲，身體也不太好，最近認識一位女士，論及婚嫁。家人認為不妥，希望我打電話給她父親，勸勸他打消再娶之意，因為她常聽父親提到我，對我印象極好，如果我願意勸她父親，定會有效果。

我問完原因後，就坦率告訴她，我不但不會去勸退，而且會鼓勵這場黃昏之戀。我說：「如果有什麼方法能讓自己的父親快樂，做子女的都應該盡力去促成，哪怕只能讓父親快樂一年，也是值得的。」

這位小姐說：「我們做子女的都很孝順，對父親的照顧十分周到。」我說：「老人家需要的不僅僅只是物質，還包括肉體上的愛撫，性愛就是其中之一，這些你們做子女的能辦到嗎？」

不少子女反對父母再婚，大多與遺產繼承有關。如果確實懷疑對方有爭奪遺產的動機，也可藉預留遺囑，對遺產預先作安排來加以防止，不能因此就反對父母再婚。

排解孤寂向上帝說

有的子女因為年幼，反對父母再婚，以感情因素居多；這是因為害怕繼父或繼母奪走親情之愛，或覺得對已逝父母有所虧欠。但這都是不正當的觀念，可以糾正引導的。

我們應該鼓勵黃昏之戀，當老人家有黃昏之戀時，我們應該樂觀其成。聰明的子女更應主動作媒，父母有人相伴後，子女責任會減輕很多，這等於替他們找了一位特別看護一樣。對於顯然有問題的結合，子女當然可以規勸，但目的在促進他們有更健康的婚配，而不是在反對他們有黃昏之戀。老年喪偶的人，對於黃昏之戀，應有主導權，老年人早已成年，再婚與否不需要經過孩子批准的。

老伴是重要的，黃昏之戀是美麗的，但人不可能經常有黃昏之戀，所以排解孤寂最重要的還是信仰，與神同在。有神同在，我們不再是獨向黃昏，任何困難苦悶都可經由禱告向神訴說，黃昏日落之後，面對的不是死亡，而是邁向天家與親人再相會。想到將與親人再相會，何其快樂，何其美好？

（本文與台灣醒報同步刊登）