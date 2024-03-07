王建煊／王老先生講故事之458：將憂慮卸給上帝

剛上小學－年級的孩子，早晨離家時，笑嘻嘻的對媽媽說：「永別了！」孩子不知從哪裡學到這麼一句自以為很有學問的句子，害得媽媽整天心都蹦蹦的跳，擔心有什麼不祥的事要發生。

有次我應邀去－間社區大學演講，有位五十多歲的中年婦人問我，說她的兒子學歷不高，只有五專畢業，但交了個女朋友，是台大的高材生，而且漂亮能幹，兩人已論及婚嫁。她很擔心未來的媳婦太能幹，兒子罩不住她，如果連兒子都罩不住媳婦，她這個做婆婆的，地位當然就好不到哪裡去，因此很憂慮，問我應該怎麼辦？

杞人憂天沒必要

於是我反問她：「那妳打算怎麼辦呢？希望兒子娶個學歷更低，其貌不揚，又甚笨拙的女孩子為妻嗎？」她說當然不是。我說：「那妳究竟想怎麼樣呢？」她說：「就是不知道，所以才問你的呀！」

人生的憂慮實在太多，有時別人的憂慮，在你看來是杞人憂天；但是你的憂慮，別人或許也覺得幼稚。不管是杞人憂天還是幼稚，憂慮總是天天發生，難怪憂鬱症已成為21世紀三大重症之一。

詩篇第四十二篇5 節說：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？」這恐怕就是我們許多人每天的光景，許多愁煩、重擔，壓得我們透不過氣來。馬太福音第六章34 節說：「所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」

有位老太太，從不煩憂什麼事，經常喜樂。別人問她為什麼能這樣，她說遇到任何煩惱的事，她都先擺三天再說，事情也就解決了。她說：「你看我們主耶穌被釘在十字架上，死了，可是三天後不就又復活了嗎？神掌管明天，我們不必要預支痛苦，一天的難處，一天當就夠了。」

快樂似神仙有可能

彼得前書第五章7節說：「你們要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們。」

如果能將部分憂慮卸給上帝，我們就會感到很滿意了，如果一切憂慮都可以卸掉，那我們不是無憂無慮，快樂似神仙了嗎？有這種可能嗎？當然有，問題是看你信不信。

從前我們家外出都是我開車，後來太太怕我太累，要替我分勞，就由太太開車，我坐在旁邊休息。但是我對她開車很沒有信心，坐在旁邊非但不能休息，而且十分緊張，因此就會指東指西的，弄得兩人十分不愉快。後來我想，這應該是我不對，不應該當後座司機( back seat driver ) 。

後來她開車時，我就將眼睛閉起來，這樣就不會指東指西的了。可是眼睛閉起來更讓我感到恐怖，好像下一秒鐘就要出車禍的樣子。太太想分我開車之勞的好意，我一點都不能感受，開車之勞完全卸不出去，因為我對她的開車能力沒有信心。

不傷神享安息

可是有司機開車就不同了，司機是專業開車的人，多年都沒有交通違規紀錄。司機開車，我可以在車上看公文、看書、聽音樂或小睡片刻。有次居然小睡到家門口還沒有醒，睡得真舒服。開車之勞完全卸給司機了，因為我相信他開車的能力。

我們的憂慮能不能卸給上帝，關鍵在於你信不信有位全智全能的神，祂眷顧你，祂有能力、有意願承擔你一切的憂慮。你的信心愈大，憂慮卸給神的機會就愈大，你的煩惱就會愈少。

馬太福音第十一章28節：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」你有勞苦重擔，你願不願意到神的面前去呢？關鍵還是在你信不信。如果信，你就會去求神，神就會使你享安息而少煩惱憂慮。

家庭裡面如果都能將憂慮卸給上帝，成為少煩惱的世界，夫妻神仙般的生活，真是太美了！

（本文與台灣醒報同步刊登）