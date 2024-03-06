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王建煊／王老先生講故事之457：兒女是上帝所賜的産業

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
真正重要的不是兒子或女兒，重要的是盡心將孩子教養好，成為社會有用的人。提摩太前書第三章 4節說：「好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
真正重要的不是兒子或女兒，重要的是盡心將孩子教養好，成為社會有用的人。提摩太前書第三章 4節說：「好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有次到醫院探病，與隔壁床的一位女病患閒聊，她有六女一男，我問說：「是不是因為想生兒了，才生這麼多孩了的？」她說：「是的，沒有兒了沒面子，我非生個兒子不可，結果我成功了。」言談間充滿成功的喜悅。

有位太太連生了好幾個女兒，公婆一直希望有孫子，讓她的壓力很大。後來夫妻商量再努力一次。之後懷孕、生產，等到孩了生出來時，沒有人來跟她講話，她知道又完了，躺在床上沒有言語，沒有喜悅，只有眼角的淚水流個不停。後來她對先生說絕不再試了，要離婚或娶小老婆，她都沒有意見。

女兒可愛需感恩

在一個郊遊的場合，一位遊客熱情的跟我打招呼，無意間談到孩子，我說：「我沒有小孩，你呢？」他指著正在玩耍的二個小女孩說•「就是這兩個賠錢貨！」我說 ：「你怎麼這麼說呢？我一個小孩都沒有，你卻有兩個這麼可愛的女兒，還不感恩嗎？」

有次在美國紐約自由女神像廣場觀光，碰到一位老人家，帶了一位年輕女子及一個小男孩。他們向我打招呼，我跟老先生說：「小男孩好可愛，是你孫子嗎？」老先生說：「不是，是我兒子。」害得我很不好意思，不知怎麼接話。還好那位女士很大方，輕聲的對我說：「我是他太太，因為他的前妻未能生兒子而離婚， 才娶我的。」

我想大家－定不陌生，常碰到很多朋友，名字叫友弟、招弟丶來弟等等的，而且多數都是女孩子的名字，因為希望討個吉利，能生個兒子。做母親的常會有個願望，希望嫁出去的女兒，能趕快生個兒了，這樣女兒在夫家的地位就可以穩固了。

有位大老闆，過年時會對家人發個不小的紅包，但只有男丁才有分。大哥命好有三個兒子，－家四個男丁可以分得四個大紅包；老二生了三個女兒，只能分一個紅包。所以老二的太太壓力很大，經常哀聲嘆氣。

強求的事不美

重男輕女自古皆然，現在情況已經改善不少。重男輕女的原因，我沒有太多的研究，只是覺得有點納悶：「為什麼科技這麼發達了，大家還在生男生女上打轉？」我無意去討論，女兒可能比兒子好，或是至少不輸給兒子，來安慰只有女兒沒有兒子的人。

但是「兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎，是他所給的賞賜」（詩篇第一百二十七篇3節）。神要怎麼賜是神的權柄，生男生女、生幾個，都是神的排列組合。像我沒有孩子，排在零男零女這一組，有三男零女或五女零男，都是上帝的排列組合，人是無法強求的。

強求的事是不美的。有人因為沒有兒子，離婚再娶或搞外遇，結果大大的傷害了自己的枕邊人。男人的精子與女人的卵結合生兒育女；能不能生，生的是男是女，並非是卵子的問題，精子至少有一半的責任。責怪女人真是沒有道理。不能看到孩子從女人肚子裡出來的，就怪女人的肚子不爭氣。

盡心教養的孩子

真正重要的不是兒子或女兒，重要的是盡心將孩子教養好，成為社會有用的人。提摩太前書第三章 4節說：「好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。」箴言第二十二章6節：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」使他走當行的道，是指《聖經》的教導。

以弗所書第六章4節：「你們作父親的，.....只要照著主的教訓和警戒養育他們。」兒女是神賜給我們的產業，我們若是神的好管家，一定要努力按照主的教訓，把神賜給我們的產業管好。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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