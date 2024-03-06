王建煊／王老先生講故事之456：沒孩子不值得大驚小怪

朋友一起聚餐，其中有幾位是醫生，在座有個朋友結婚三年多，還沒有小孩，問醫生：「還有沒有希望？」醫生說：「當然有，結婚七、八年才有孩子的也大有人在。」鼓勵他們看醫生繼續努力。我說：「我和太太都已年過八十了，還有沒有希望呢？」醫生朋友笑著說：「那要看你們有沒有信心， 有信心就會有機會。」

因為《聖經》上信心偉人亞伯拉罕一百歲，妻子撒拉九十歲的時候，神允諾給他們一個孩子，後來果然懷孕生了一個兒子，起名以撒。我說：「我們信主已經五十多年了，但是信心還是沒這麼大。」大家都笑了。

還有機會生兒子嗎?

另外一位朋友問醫生，他有五個女兒，現在己快六十歲，想有個兒子，還有機會嗎？他太太在旁邊笑他說：「別扯了，想兒子想昏了。」醫生說：「撒拉九十歲還得子，你們當然都有機會。」這個醫生朋友很好，總是給人希望。

由於大家都在問醫生類似的問題，結果那次聚餐，話題都圍繞著有沒有孩子或兒子打轉。有人說：「不孝有三，無後為大。」我說：「太嚴重了，我實在承受不起。」因為我是很孝順的人。有人說沒有孩子，死後沒人拜拜、燒紙錢給他，我說：「你生前就燒幾張無金額上限的信用卡給自己，將來不就有錢用嗎？」指望孩子燒紙錢真不可靠。

有人沒有孩子或兒子，好像很難過，甚至覺得很丟臉。有次我和太太蘇老師，應邀去演講，分享沒有孩子的日子及喜樂，主辦單位的目的是要安慰那些沒有孩子的人。我們的演講似乎蠻受歡迎的，負責的人一直向我們致謝。

我說，現在沒有孩子的人很多，每五對夫妻就有一對沒有孩子，同時我舉出幾位沒有孩子的知名人士，建議以後也可以邀請他們來演講。

主辦人告訴我，他們曾去邀請過，但都不蒙應許，因為受邀人覺得讓人知道沒有孩子是件不光彩的事。想不到在這樣現代化的社會裡，還存在著如此陳舊的觀念。

天堂美得無比

人死後去了哪裡？需要子孫祭拜燒紙錢，燒紙糊的房子、車子給你，你在另外的世界才會富足嗎？人活著的時候，都無法靠子女，況且死了以後呢？我想還是靠靠自己吧！

人死後去了哪裡？《聖經》告訴我們信上帝的人，去天堂；不信的人，去陰間等待最後的審判。天堂及陰間是什麼樣子，沒人知道。但根據《聖經》記載，天堂是一個美得無法用言語來形容的地方，被稱為是一個極樂世界。

耶穌被釘在十字架上時，另一位釘在十字架上的強盜向耶穌悔改，對耶穌說：「耶穌啊！你的國降臨的時候，求你紀念我。」耶穌對他說：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」（路加福音第二十三章42至43節）一般認為，這裡所說的樂園，就是信主的人死後去的快樂蒙福之地，也就是天堂。

啟示錄第二章7 節：「我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」生命樹上的果子吃了，人便可永生，所以在天堂樂園中人是永生的 。啟示錄第二十一章4節：「神要擦去他們一切的眼淚 不再有死亡也不再有悲袞、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。」

生兒育女天注定

在天堂既然好得無比，怎麼還需要兒孫在世上燒紙錢給你在天上使用呢?因此如果擔心死後，無錢花用，徹底的方法是趕快信上帝。

那陰間又是怎樣的地方呢？陰間是不信主的人，等候審判的地方，其間極其痛苦煎熬。在這極其痛苫的地方，並沒有市場交易等經濟活動，兒孫燒紙錢，即使拿得到，也是沒有用的。

所以生兒育女，只是上帝分派給我們綿延世界的一種任務。若是上帝派給我們這個任務，讓我們有孩子，我們就努力以赴完成任務。上帝如果另有旨意，未分派給我們這項任務，那也是好得無比，想通了，沒有孩子或沒兒子，就不值得大驚小怪的了。

（本文與台灣醒報同步刊登）