王建煊／王老先生講故事之455：感謝神 我們沒有孩子

有次去美西12日遊，同團有位太太在機場打電話給孩子，交代事情，但怕我們的團隊走了，所以邊打電話邊看我們團隊的動靜。我跟她說：「不要擔心，慢慢打，還有時間，團隊如果要走，我會告訴妳。」她連聲稱謝。

多一條腸子掛念

到了洛杉磯還沒出機場，她又說要打電話回台灣，叮囑孩子午餐一定要規規矩矩吃，不可以只吃麵包。我對她說：「因為有時差，現在台灣是夜晚，不能打。」後來幾乎每天她都問我，現在台灣幾點鐘，可不可以打電話給孩子？

美西12日遊，我看她玩得一點都不輕鬆，心中一直掛念台灣的孩子。常言道：「多一個孩子，母親就多一條腸了。」經常都是牽腸掛肚的。我們沒有孩子，想找個人掛念都不可得，所以美西12日遊，我們玩得十分開心，充分享受了觀光旅遊的快樂。

有兒的煩惱

有次在一間教會分享信息，聚會結束後一位太太問，可不可以跟我聊一下。她說她有一個獨子，大學畢業當完兵後，整天什麼事都不做，在外閒蕩，晚上回家吃完飯，就回房間去了，也不跟人講話。介紹工作，他不要，介紹女朋友，也不要。

我說：「要不要找他要好的朋友，跟他聊聊，鼓勵鼓勵。」她說：「都找了，一點用也沒有。」說著說著就哭起來了，還悲傷的說：「我就這麼一個兒了，我怎麼辦呀？」哀傷無助之情溢於言表。看到她痛苦難過的樣子，我暗自慶幸，感謝神讓我們沒有孩子。

妹妹有個女兒，就是我的外甥女，讀高一時，她說班上同學及級任導師對她不好，要求換班，否則就不去上學。我妹妹只好可憐巴巴的去求學校給她換班。可是沒多久，她說這所學校的人都對她歧視，要求換學校，否則就不去上學，而且她說到做到，真的待在家裡不去學校了。妹妹打電話給我，在電話裡大聲哭喊：「天啊！我要怎麼辦呀？」

萬事互相效力

妹妹結婚較晚，母親一天到晚叨唸著她的婚姻，好不容易有了對象，結婚生了孩子，但是並沒有為她帶來快樂，反而是一連串的勞苦重擔。想想我們沒有孩子，真是「阿門！」

有個好朋友，獨子在美國讀碩士，快要結婚了，但是孩子卻在美國發生車禍，當場死亡。消息傳回，做父母的一萬個不能接受，全家希望之所寄的命根子就這樣離世。我們都十分擔心他們受不了會得精神病。當我們把這樣不幸的消息，電告另外朋友時，朋友在電話那一端也哭了起來，他們不是為了朋友的不幸而傷心難過，而是因為他們也有一個孩子在美國讀書，擔心害怕的哭了起來。

凡事謝恩

讀者若剛好也有孩子在海外讀書，恐怕也會惶惶不安，怕不幸的事臨到自己吧！我們沒有孩子，就沒有這種不安的負擔。並不是幸災樂禍，或是酸葡萄，暢談沒有孩子的好處，因為其實我們也是很希望有孩子的。天下父母心是可以理解的，遇到孩子遭遇不幸，相信所有人都會流下痛不欲生的眼淚。

藉著這些事，想告訴那些沒有孩子的人，《聖經》上說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」（羅馬書第八章28節）《聖經》又說：「孩子是神賜給我們的產業。」（詩篇第一百二十七篇3 節）神給我們產業要感恩；神沒有給我們產業也感恩，有沒有產業，神自有祂的美意，凡事謝恩吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）