王建煊／王老先生講故事之446：終於像個人

德蕾莎修女在印度加爾各答創辦的仁愛傳教修女會，下設垂死之家、孤兒院、精神病院、結核病院、兒童之家、啟智中心、老人慢性病中心等多項慈善機構，照顧了成千上萬苦難的人。德蕾莎修女一生服務窮人的精神，讓世界各地，四面八方的志工，懷著朝聖的心來到加爾各答。

拜訪垂死之家

我在擔任監察院長時，曾利用休假，與朋友一行八人，2011年春節有幸來到加爾各答，在德蕾莎最早創辦的垂死之家當志工。垂死之家專門收容流落街頭，即將死亡的人。來當志工的，多數是年輕人，我和妻子蘇老師大概是年齡最大的志工。

印度街上常有病重多時，隨時面臨死亡的人，修女及志工將他們抬回來，安置在垂死之家，為他們清洗乾淨，換上乾淨衣服，等待死神降臨。但修女們很有經驗，多能看出誰即將閉上眼睛，修女或志工會坐在他們面前，握著他們的手，讓他們不會孤獨的離開世界。

有垂死尚能講話的人，問修女，他離開時，修女會不會握著他的手，修女說會。這樣一個小動作，讓將死的苦難人，心感溫暖的離開。

垂死者的安息照顧

垂死之家只做安息照顧，並不醫治，因為這些都是長期重病，流浪街頭，飢寒交迫的人，根本無從醫治。

有的垂死之人，病重流落在外，坐在同一樹下太久，臀部皮膚潰爛生蛆，與地面土壤接為一體，搬動時必須將土壤鏟起來，隨人一起搬進垂死之家，否則臀部皮膚會被撕裂，真難以想像其情其景，那居然也是個人，窮人之悲慘何以至此！

垂死之家早年幾乎天天都有人離世，現在好一點，曾經有人活了一年才逝世的。我們去服務時，就見到用白布包裹的遺體，等待運走，看了讓人感觸良多。

有位從街上抬回垂死之家的老婦人，被清洗乾淨，換上乾淨衣服後，流著眼淚對修女說：我在外面活得豬狗不如，今天終於像個人。說完沒有多久就離開世界了。

（本文與台灣醒報同步刊登）