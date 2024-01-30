廖元豪／認清自己為何在野 善用立法權

廖元豪 選舉結果出爐，民進黨賴清德當選總統，立法院則是三黨不過半。看來，國民黨與民眾黨還要再當至少四年的「在野黨」。但，什麼是在野黨？如果是，要怎麼當呢？

首先得先定義「在野黨」：無法掌握總統與行政院兩個主要行政權的政黨。如果民進黨決定要與民眾黨合組「綠白聯合內閣」，「雙民」兩黨成為堅實的夥伴聯盟，在立法院有過半且穩定的多數，而且內閣名單也由兩黨共同協議決定，那民眾黨就再也不是在野黨，而是執政聯盟成員。

民調顯示多數民眾似乎支持聯合內閣。然而以陳水扁執政先例來看，民進黨應該不願組成聯合內閣（頂多釋出幾個雞肋）。加上民眾黨「垃圾不分藍綠」，選前選後對各種「白Ｘ合」酸言酸語，突然成為執政聯盟，反差太大，恐怕也會被支持者唾棄。所以少數政府的可能性還是較大。國民黨及民眾黨應該還是「在野黨」。

「在野黨」有兩種角色選項：一是永遠的在野黨，另一個則是隨時可能執政的在野黨。如果是前者，就要能夠有效制衡監督行政部門；若是後者，更要積極展現「我有執政能力」的願景，不能只是搗蛋破壞。

本次大選雖然有六成民意期望政黨輪替，但最後沒有發生棄保，重要因素之一，就是國民黨還沒有強到、好到讓六成「討厭民進黨」的選民，統統把票投給它！如果把賴清德與柯文哲的投票加總，甚至可以說「討厭國民黨」的票還高於「討厭民進黨」，這就是民進黨還能贏的原因。

藍綠都有人說，民眾黨是靠「假民調」以及「討好年輕人」而拿到三六九萬票的。這種地圖砲把三六九萬選民全當白痴。其實很多中間選民或年輕選民投給柯文哲，未必是相信他能當選，而是在兩大黨都令人厭惡之際，希望第三黨成為一個有力制衡的板塊。支持者「反建制」的心態，或許也是民眾黨對聯合內閣、藍白合或綠白合，都相當猶豫的原因。

國民黨如果想成為執政黨，就必須反思為什麼有三六九萬票，寧可投給不會當選的柯文哲，也不投國民黨。再想想，四年後的首投族，國民黨又能拿幾票？如果不能立志拿到多數選民的積極支持，而只靠「討厭民進黨」的負面氣氛，那至多在地方選舉有斬獲，中央執政會愈來愈遙遠。

這個「在野黨無法取而代之」的局面，是民進黨最高興的。因為無論它多爛、多惹人厭，都可以穩居寶座。這麼一來，連制衡的效果都很低：反正給你罵也沒關係，最後政權還不是要給我！

因此，立法院兩個在野黨就必須在「制衡監督」與「立法」上，相互合作並展開良性競爭。當年釋字五八五號解釋，「送」給立法院一個有強制力的調查權，立法院卻糟蹋了它。這次若能立法通過，讓國會調查權成為強而有力的監督工具，在野黨將能擺脫單純的杯葛拖延，進行有效制衡。此外，立法院多數聯盟，在「依法行政」的憲政體制下，可以積極推出更多好政策的立法。侯、柯競選時的各種政見，均可提出完善的法律案，逼民進黨政府對話甚至接受。這才能展現「未來執政黨」的氣勢。

回想二○○○至二○○八年，立院多數的國民黨杯葛有餘，但制衡監督相當有限，積極立法更是屈指可數。人民甚至也覺得這樣的國民黨只能當個搗蛋的在野黨，而沒有執政的能力。人民這次給了在野黨這麼多席次，讓你們控制「國家最高立法機關」，請不要糟蹋這個機會！（作者為政治大學法律學系副教授）