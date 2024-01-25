馬凱／亞當斯密是災難之源？

坊間流傳許多十分可恨的俚語，而「人不自私，天誅地滅」即為其中之最。人世間最醜惡的事，莫過於謀求私利而欺人害人，罔顧公平正義。但十分可歎的，這卻正是兩百多年來主導西方社會進而擴及全球，令人莫敢抗衡的主流思想；而這兩百多年也正是人類世界最殘酷、最苦難、最血腥，而且驅使人類走向末路的罪魁禍首。

其故安在？追根究柢，正是三百年前出生於英國，一七七六年推出其曠世鉅作，被奉為解釋人類經濟活動的圭臬，甚至開創出西方近世最重要的顯學，經濟學的鼻祖，亞當斯密。

他最重要的貢獻，就是強調社會的公益，乃是每個成員追求自利的實現。因為人人追求自己的最大利益，努力透過有效利用自身所擁有的資源，生產、分工、交換，盡可能創造自身以及交易對手的最大利益，於是全體的資源就會極力發揮最高的效率，而參與的全體也獲得最大利益。

為凸顯此功能，個人被化約為一心追求自利為己任的經濟人，而一切行為也化約成追求最大自利的手段；現實生活複雜的心態，選擇行為的種種困難與障礙都一一摒除，形成一套乾淨俐落，近乎自然科學的分析方法，成為社會科學之后。

現代的經濟學泰斗米爾頓．弗利曼陳述得最為徹底：「企業唯一的天職就是追求最大利潤！」這樣的心態兩百多年前就在亞當斯密的故鄉，也是工業革命的發源地，造成眾多慘絕人寰的惡行，甚至促發了反其道而行的邪說百年來荼毒人類近半的共產主義。英、美為首的帝國主義者以其工業生產優勢掠奪工業落後國家建立殖民地擴張勢力，乃至掀起世界大戰，一意謀取自身最大利益的行徑，與此一思想源流必不能全無關係。經過兩百多年榨取地下能源發熱發電以極大工業生產的蹂躝，自然環境高度汙染，大量生物滅絕，大氣快速升溫，人類尚能在地球苟延殘喘的時間，已經屈指可數。

在我們生活的周遭，自私自利的企業濫竽充數、以假亂真，強壓成本又高價盤剝，乃至於朱門酒肉臭，路有凍死骨，弱勢者無立錐之地，受不義欺壓，又日日攝入有毒有害食物、衣著。若起首倡一以自利為己任的亞當斯密於地下，不知他將何言？

近年來眼見人類自作孽，行將走上絕路，企業一心求利造成無窮禍害與不公不義，死到臨頭終於憬悟：若不盡速扭轉，恐將噬臍莫及。於是開始鼓吹減少溫室氣體排放，控制大氣溫度不高於工業革命前，也約莫是亞當斯密出生前的一點五度；努力簽署氣候變化綱要公約等，呼籲各國共事淨零排碳，並建立碳權，課取碳費、碳稅，以爭取最後的力挽狂瀾於既倒的機會。唯近幾年顯然成效不彰。同時，一反亞當斯密人人自私自利即足以促成社會公益的主張，高舉E（環境）、S（社會）、G（治理），促使企業努力減碳、重視社會責任。

這樣的努力顯示人類終於體悟，單靠市場、追求自利的企業與個人，並非讓眾人幸福、社會和諧、企業和睦公平的良策。資本主義並非完善，因為它欠缺最不可或缺的元素，慈悲心。（作者為經濟評論者）