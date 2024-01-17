葉匡時／找對的人 做對的事 把事做對

葉匡時

選後新局系列4

賴副總統以未過半的四成得票率當選中華民國第十六任總統，其領導的民進黨也沒有取得立法院的過半席次，將是所謂的雙少數總統。做為沒有足夠民意基礎的少數總統，未來的賴總統會面臨極其複雜難處的三黨競合關係。然而，不論任一組織所面臨的挑戰有多艱鉅，其領導人要成功，不外乎把握三個基本原則：找對的人、做對的事、把事情做對。

找對的人主要是指要找到對的行政院長以及對的部會首長。賴總統大概不會如許多專家建議，參考法國的憲政慣例，去諮請立法院投票同意行政院長人選，但賴副總統在當選演說時承諾要秉持民主大聯盟精神，不分黨派，用人唯才，面對三黨不過半的國會，這應是穩定施政的必要作法。

不同的職位，選人的條件當然會有所不同，但是，所謂對的人至少要有一個基本條件，那就是良好的官箴與品德，希望未來賴總統的官員們能充分體認到，禮義廉恥不僅是君主政治產物，也是民主時代該有的基本操守。

做對的事就是政府的主要政策方向是否正確。新總統最重要的責任當然是在美中台的三角關係下，創造及維護台灣得以持續保有自主生存發展的空間。賴副總統有「台獨金孫」的稱號，也自詡為「務實的台獨工作者」，但美國拜登總統在台灣選舉結果確定後馬上發言表示不支持台灣獨立，賴副總統在擔任國家領導人後，應該審時度勢，多些「務實」行動，少些「台獨」口號。

未來的賴總統在思考台灣的自主空間時，應該要把美中台三方的利益都放在思考的架構內，設法創造出多贏的可能。如果維護了美方或中方的利益卻犧牲了台灣的利益，那是賣台；但如果只想著台灣利益而無法把美中雙方的利益納入決策思考，卻非常可能毀台。除此之外，新政府各部會首長應該嚴肅認真地思考什麼是真正對的事？是不斷地做些「取悅於民」的機巧媚俗工作，還是要去籌謀推動「取信於民」長遠福祉的政策？

把事情做對講的就是組織執行力的高下。因為政府組織的績效不易衡量，很多部會首長會忽視「把事情做對」這個執行力的問題。在這方面，除了要靠各部會首長多關注自己部會的行政效率外，國發會以及數位發展部應該發揮更積極的功能來協助政府全面提升執行力。

在二○一四年行政院研考會與經建會合併成立國發會之前，研考會的主要職責之一是推動行政與法制革新以及管制考核。在這個職責下，研考會曾推動政府電子化、組織再造等重要的行政革新工作。研考會併入國發會後，行政革新這個工作似乎已被邊緣化。

過去八年，有些部會，如數位部、環境部、行政院各專案辦公室的組織調整與設立，並不符合組改設計的初衷與理想，政府人事與組織的效能也還有很大的改善空間。新政府應要求國發會重視並持續提升行政革新與績效管考等職責，政府才能把事情做對。

另外，眾所周知，數位化與AI能力將決定國家的競爭力，政府官員應該具有善用數位工具與AI的能力。到目前為止，許多民眾還不清楚數位部的職責何在，數位部要是真能做對事，同時把事情做對，至少應該能讓政府各單位成為數位轉型的表率，引領民間社會快速完成數位轉型，讓台灣除了能製造半導體外，也能活用半導體所能發揮的驚人功效。（作者為陽明山未來學社理事長）