闕志克／粵港澳大灣區的三城之爭

最近參加一個粵港澳大灣區考察團，調研香港、深圳、廣州的科研公司與新創管理單位，對大灣區的定位、規畫和落實現況有較深入的了解。大灣區包括廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九個城市和香港、澳門兩個特區，總面積約五點六萬平方公里。根據二○二二年資料，大灣區總人口超過八六○○萬，生產總值超過十三萬億元人民幣。

大灣區的設立有多重目標，首先意圖建立可與美國舊金山灣區一較高下的創新科技產業聚落；其次將形成港澳特區與中國內地在生活、教育、經濟層面進一步融合的示範區域；最後必須成為習近平任內只許成功的標竿建設政績，特別在雄安新區的發展漸呈敗象之際。

大灣區的願景雖然宏偉，但落實到執行層面仍有許多挑戰，其中之一便是香港、廣州、深圳三個城市在大灣區的定位與分工；更直白地說，大灣區發展的潛台詞就是三城角逐領頭羊位置的競爭。

香港因英國的法律制度，在九七回歸乃至特區國安法施行後仍得以保持其金融、貿易及高等教育優勢，然在高科技產業優勢並不明顯。因此，香港定位自己為大灣區高科技公司從○到１的發源地，一旦高科技公司的產品與商業模式在市場驗證成功且營收達到一定里程碑，進一步規模擴大，亦即從１到Ｎ，就應往大灣區的廣東腹地發展，大疆無人機公司就是循著這樣的軌跡發展起來。香港創新園公司負責管理所有科學園區，為新創公司提供場地、籌資、商務等一站式服務，至今輔導超過一千五百間、團隊來自廿四個國家的創科公司，包括十二家獨角獸企業，成績斐然。

坐擁「硬體之都」和「深圳速度」的深圳要成為大灣區高科技產業的發展軸心，底氣與實力都充足許多，這也反映在與我們午宴的深圳市台辦主任言談中的篤定和自信。即便在世界頂級高科技的研發，深圳的華為、比亞迪、騰訊、大疆也有強大的人才與競爭力。在深圳河截彎取直後形成兩個「河套」科技園區，屬於深圳的園區樓宇建設風風火火、蔚然成林；屬於香港的園區則進展相對緩慢。至今深圳的河套園區已吸引了各式各樣的高新技術研究院，包括中科院院士俞大鵬的國際量子研究院、原來微軟研發總裁沈向洋的數字經濟研究院、新竹清大出身的陳福榮所領導的福田研究院等。

廣州本來是珠江三角洲的政經與運輸中心，在深圳興起後風華逐漸黯淡。但廣州仍有逐鹿大灣區的雄心，它的祕密武器便是地處珠江三角洲幾何中心的國家級南沙新區，這裡有國際億噸港口、中科宇航的火箭製造廠、中科院明珠科學園的深海產業基地等。為引進國際人才，在新冠期間火速建起、捨棄系所概念、強調跨領域整合教育的廣州香港科大。廣州對這所大學的殷殷期盼反映在該市書記對該校倪校長說：「校長，您的所有要求該給的都給了…」為此倪校長承認壓力很大，但信心十足地預測這個大學對廣州產業競爭力的實質提升。

在回程前的晚宴，香港前特首、也是大灣區原始擘畫者梁振英也出席。對香港在大灣區的定位，梁振英侃侃而談幾個想法，內容具體多樣、頗有創意。他特別提起「橋」對清明上河圖裡繁榮茂景的重要性，進而衍生類似的溝通角色對港陸與兩岸的共榮發展也一樣重要。臨別時梁振英與在席諸君共勉：「以今天比明天好的身體爭取明天比今天好的國家。」空谷跫音，久久不息。（作者為清華大學合聘教授）