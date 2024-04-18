科技．人文聯合講座／以韌性因應地緣政治地震衝擊

最近地震衝擊台灣，引起全世界關注，焦點包括對供應鏈影響，特別是半導體產業。雖然地震強度是九二一以來之最，但死傷人數不多，說明台灣有堅強韌性與防禦能力，對於如何因應危機已有經驗，贏得國外高度肯定。

但相對於自然災害，西方對台灣因應地緣政治風險的能力，就沒有這麼肯定。最近美國在台協會主席羅森伯格訪台，乃上任一年第五次造訪。原因並非由於馬英九前總統訪問大陸，而是「習拜通話」後，中美高層互動升溫；美國不希望台灣在這個節骨眼，變成麻煩製造者，但也要安撫台灣，表示對台支持不變。

習近平對拜登強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方積極以行動表態不支持台獨，這是合作前提。美國有聽進去，施壓蔡政府取消金門實彈射擊軍演；引線拆除後，美國財政部長葉倫訪問中國，落實兩國元首共識，中國商務部代表也訪美出席副部長級會議。

在中東戰爭失控當下，中美關係維持至關重要，不容有任何閃失。除兩岸關係外，還牽動到美國亞太區域布局。近期美國指派日本通谷立言擔任下一任美國在台協會處長，說明日本未來在美台間重要性。美國除了在科技上圍堵中國，更以「澳英美三方安全伙伴關係」（AUKUS）擴張到台海，未來再納入日本，代表對中策略軟硬兼施，誰說情勢不緊張？

習近平在此時主動邀請馬英九訪陸，希望緩和兩岸緊張關係、維持台海和平。目前台灣政黨無人能與大陸對話、而不被貼上標籤；馬與其說代表國民黨，更多是其個人。重點不在於馬的身分，而是大陸對馬民族情懷及堅持九二共識的肯定，美國務院也肯定馬習會有助改善兩岸關係。

在這種情況下，賴清德五二○演說非常關鍵，必須能看懂大勢。美國目前不希望和中國起衝突，大陸也對美友善、同時對台遞出橄欖枝，因此台灣必須對陸表達「善意」。這對賴清德來說很難，不符合其原則；如過度堅持主權尊嚴，將定調未來政策，離和平漸行漸遠。如何內外平衡、長短兼顧，非常困難。

台灣處在地緣政治地震帶中心，除兩岸議題外，另外關鍵就是半導體。習近平對拜登表示，若美方執意打壓中國高科技發展，不會坐視不管。近期晶片功能大幅提升，美國進一步限制對中出口，中美ＡＩ差距有可能拉開，關鍵在台灣。中國的籌碼就是市場，如果中美台不能和平共處、合作共贏，大陸不會坐以待斃，權衡輕重後會出手，這是目前最尖銳的訊號。

大陸的機會，在於川普上台和中東戰局。去年舊金山會晤上，習近平提兩岸「和平統一」，美國支持和平、不同意統一，關鍵在於代價。川普是談判高手，懂得利益交換；今天美國需要中國，超過中國需要美國。但談判要靠時機，二○二五年可能是習「和平統一」的窗口，外在條件對其有利。到了二○二七年，中美軍力差距加大，若兩岸關係惡化，台海危機將升高。

台灣人民必須去除心理上的「三害」，包括逢中必反、自欺欺人和迷信美國，認為現狀可以維持、美國是真心愛台。台灣有「避戰」的心理準備，沒有「備戰」的行動準備；有「引戰」的無知勇氣，沒有「止戰」的策略思考。現實是，大陸不想戰、台灣不願和、美國不敢亂。下一次地緣政治地震來襲，將會非常激烈，就看我們如何展現智慧與韌性！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）