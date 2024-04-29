經濟日報社論／核三廠機組延役 迫在眉睫

國內近來頻傳停電事件，國民黨因而於4月24日召開「核子反應器設施延役條例草案」記者會，期望透過修法使核三廠機組延役。另一方面，準總統賴清德重要幕僚和碩董事長童子賢在同一天表示，現代電力供應為求取效率、環保的平衡，需要包含核電、綠能和燃煤的「黃金組合」，因而台灣可以比照歐美先進國家，把核電比率提升到20%或25%。從現況來看，核三廠機組延役屬立即可行，而核電比率大幅提升則仍有賴各界折衝樽俎。

核三廠有兩部機組，其運轉執照將分別於今年7月及明年5月到期。此兩部機組去年發電154億度，占台電發購電量的6.3%。台電雖擬以增加天然氣發電來補足核三廠機組除役後的缺口，但會導致虧損擴大及碳排增加。首先，截至去年底台電累積虧損3,826億元。即使4月台電調漲電價，再加上政府今年擬撥補1,000億元，也會導致台電今年再增加94億元的虧損。目前台電的每度發電成本，核能及天然氣分別為1.1元及3.19元，因此，一旦由天然氣取代核三廠機組的發電，則未來台電每年發電成本將增加322億元。

其次，依據「電業法」第28條第2項規定，2025年我國的電力排碳係數基準為0.424，也就是每度電產生0.424公斤二氧化碳當量。雖然我國2022年電力排碳係數0.495，為2005年有統計以來的最低，但要在三年內再降低14.7%始能符合電業法的規定。2023年時，台電自行發電產生碳排9,289萬公噸二氧化碳當量。由於天然氣發電每度電產生0.38公斤二氧化碳當量，而核電則為零碳排，因此，以天然氣取代核三廠機組的發電，將使台電碳排量每年增加6.3%，距離電業法的規定愈來愈遠。

蔡英文總統2016年上任後，除推動2025年非核家園目標外，也推動再生能源占比20%的目標。一旦核三廠機組於明年除役，則可達成前一目標，不過，後一目標在2025年顯然無法達成；在蔡總統上任前的2015年以及上任後的2023年，再生能源占比分別為4.2%及9.9%。因此，即便蔡總統在其八年任期內，窮盡洪荒之力推動諸如屋頂種電及離岸風電等政策，但再生能源占比也僅增加不到6個百分點。這導致兩個問題：第一，由於較早開發的太陽能光電使用較便宜的土地，而離岸風電則是先開發較易施工的海洋場域。因此，愈晚開發的太陽能光電及離岸風電場域，每度發電成本會較之前增加。第二，非核家園的用電缺口無法用再生能源補足，只好增加火力發電，導致碳排量不降反升。

童子賢所提出核電占比20%或25%的建議兼具環保與經濟效率考量，且類似於日本近來採行的政策。在2011年的福島核災發生前，日本有54座反應爐、三成供電來自核電，而福島核災發生後，所有反應爐全部暫停營運，且報廢除役21座，並以天然氣替代核能供電。從2012年7月開始，日本雖重啟核電，不過到去年底只運轉12組反應爐。在俄烏戰爭導致天然氣價格高漲後，日本於去年3月通過修法，大幅延長核電廠運轉年限，並擬將核電占比從5%，提高到2030年的20~22%。

核二、三廠發電量約各占台電發購電量的6%，而核四廠每年可發電210億度，約占台電發購電量的8.6%。因此，核二、三廠機組延役及重啟核四已符合童子賢的核電黃金占比。國民黨所提「核子反應器設施延役條例草案」，除可使迫在眉睫的核三廠機組延役外，也可使已除役的核二廠機組獲得延役，先解決夏日供電警報，可謂替賴政府解套，不必再受「非核家園」神主牌束縛，短時間可先通過實施，至於重啟核四則牽連甚廣，仍有待社會凝聚共識。