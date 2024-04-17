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聯合報黑白集／選上總統繼續鬥
民進黨改選地方主委，派系駁火，劍指七月黨中央權力改組。正國會一姐陳亭妃開轟，「地方主委跟黨主席都是公共財，不能藉黨資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」。對手郭國文抬出老大名號對嗆，狂言「台南市黨部主委不只鞏固賴清德本命區，更要確保朝小野大時，守住民主聖地」。
陳亭妃點破爭議關鍵：民進黨的權力改組，是求黨內平衡，還是黨主席剷除異己？郭國文則洩漏台獨金孫困境：只有四成民意的總統，治國視野沒超出「本命區」。
綠營派系傾軋四起。蘇巧慧爭主委，為卡位參選新北市長建立灘頭堡，卻對上正國會的余天擋路。而余天則是幫林右昌出頭，為後者轉戰新北當先鋒。妙的是，賴系未及表態，英系阿哥陳其邁搶站隊蘇巧慧帶出風向。
賴清德退新潮流，意不在團結全國，而是捲起權力漩渦。他將曾被視作接班隊長的鄭文燦，以及被英系用來制衡「新蘇聯」的林佳龍，一併掃離中樞，打散人馬。同是接班阿哥，陳其邁深諳隨波逐流，及早帶槍投靠。賴神急欲「做大賴核心」，是權力的傲慢，也顯示對處境的不安。
五二○前，賴清德已充滿「破碎感」。他是雙少數元首，為取信美國，甚至將最重要的國安大權交付信託給蔡團隊。他不敢學扁蔡初登大位的雍容開闊，就怕今天鬥不狠，明天坐不穩。
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