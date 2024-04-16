聯合報黑白集／賴清德的震撼教育

上周五立法院針對年改案進行表決大戰，民進黨全軍覆沒；周六的鄉鎮市長及議員補選，民進黨又以一比五慘敗。新內閣正如火如荼組建，賴清德如果昧於政治情勢的變化，新政府的未來不難想見。

立院的甲動表決大戰，民眾黨僅作壁上觀並未投票，但國民黨靠些微優勢，就在三案取得全勝。提案內容，則是民進黨過去自誇「重大政績」的軍公教年改，證明藍綠焦土作戰已是現在進行式。除非民進黨能拉攏民眾黨，否則，在立院「屢戰屢敗」將是常態。

至於補選大敗，更具意義。民進黨雖用「投票率低」、「已拉近距離」、「民進黨支持度仍居各黨之冠」等理由辯解，但仍無法掩飾尷尬。過去，在「死忠支持者多」的情況下，補選投票率低，往往對民進黨有利。但這次補選，民進黨連綠大於藍的宜蘭員山都輸，就不是「投票率低」所能解釋了。

民進黨補選之敗，與賴清德新政府籌組不得民心有關。民進黨在總統、立委是「雙少數」，但賴清德內閣組建卻不見新意，亦不見少數政府的謙卑；外界所見，只有小圈圈用人、派系包辦卡位的醜態。民意反撲，自是必然。

民進黨在立院依舊蠻橫，和賴清德組建新政府的專橫心態一致，都活在過去八年一黨獨大、為所欲為舊夢裡。這兩場震撼教育，能給賴清德啟示嗎？