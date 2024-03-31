聯合報社論／成「人」之美，解決人工生殖修法爭議

近廿年前通過的《人工生殖法》，早已跟不上醫學及社會變遷的速度。隨著凍卵盛行、同婚合法化、不婚者急增等變化，修法呼聲高，衛福部也列為優先修法法案，讓人工生殖適用對象從「不孕異性戀夫妻」開放到「女同志伴侶」或「單身女性」。此議原在立法院上會期已有共識，可惜修法未成；本屆部分新立委力推加上更複雜的「代理孕母」，使修法爭議再起。衛福部連月舉辦的二場公聽會，都顯現意見嚴重分歧。

人工生殖法是獨尊「一夫一妻」時代的法律產物，但近年凍卵產業已成婦產科在少子化後的新興業務，政治人物也推出補助凍卵的政治支票；但根據《人工生殖法》規定，人工生殖的服務對象必須是「不孕夫妻」。也就是說，卵就算凍了，但只要沒有跟異性結婚，就不能解凍，採人工授精、試管嬰兒生子都不行。因此，號稱凍卵是「女性福利」、是「生育自主權」的展現，其實是看得到不一定吃得到。

《人工生殖法》還停留在異性戀的婚姻框架下，是明確的單身歧視及同志歧視。但修法成為新國會的焦點，反對聲浪也隨之而來。有民間團體宣稱，若開放女同志配偶及單身女性使用人工生殖技術，生出「沒有父母照顧」的孩子，長大後會問：「我的爸爸在哪裡？」將會歧視男性、無法與男性健全互動。但這樣全無根據的指控豈不一竿子打翻所有單親媽媽撐起的家庭、以及辛苦養育的孩子？

依國內外研究，單親家庭或同志家庭孩子的表現如何，端在政府是否提供充分的育兒支持系統，以及社會是否對非傳統家庭不再另眼相待，徒增孩子的心理壓力，這才是重點。人工生殖的孩子還未誕生，就急著貼標籤，惡意環境已由此而生。

在相對單純的凍卵解禁之外，代理孕母是更棘手的議題。有立委痛斥代理孕母議題被「迫害妄想症女性」阻擋，更稱「禁止代孕是少子化元凶」。但拿疾病當成罵名，汙名化病友的作法，極為不妥；要解決少子化，關鍵也不在人工生殖，而是要雙親共同承擔育兒責任、普及的公共托育、支持照顧的友善職場等，才是有效解方。

在台灣，代理孕母是否應該合法，爭議了廿多年。代理孕母涉及的倫理風險與法律難度，比凍卵複雜，也因此衍生更多爭議，增加修法難度。藍綠白原各有立場，隨著議題討論與議事攻防，部分立場也在修正中；尤其推動代理孕母多年的民眾黨立委陳昭姿已明確表態，支持國民黨立委陳菁徽的版本，藍白如果合作，有機會促成代理孕母合法化。

不過，代孕合法化至少必須考量：一、代孕是否有對價關係，如果有重償，就可能使經濟弱勢女性的子宮商品化；給予營養費，又如何定價？二、孕母是否有瑕疵擔保責任，若生下畸型兒，委託者可以退貨嗎？三、孕母可以有反悔權、生後不願交出嬰兒嗎？未來可以有探視權嗎？四、企業是否給孕母產假、育嬰假？五、法律上孕母即是生母，委託者須以收養或其他方式獲得扶養權？此外，兒童、孕母及委託人最佳利益的考量，也需跨部會協商保障。

人工生殖能否修法成「人」之美？人工生殖擴大適用較無爭議，只要修法，單身女性及女同家庭就能生養自己的孩子，但牽扯萬端的代孕議題則需更多社會共識。日前第二場公聽會上，一位代理孕母現身分享代孕經驗，強調立法才能避免剥削，可能改變更多人的想法。不論代理孕母制度和《人工生殖法》是否分階段處理，代孕議題無可迴避，但需周延。