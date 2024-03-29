聯合報社論／八八到九九：辦皮不辦骨的「慶記之島」

一個月來，歹徒向公權力機關開槍掃射，成了街頭的常見景象。上月底，是一名嫌犯駕駛貨車衝撞基隆八堵派出所，造成一死一傷。到了三月下旬，桃園景福派出所深夜遭歹徒上門開槍掃射挑釁，楊姓嫌犯身著防彈衣與警方當街駁火，造成一名趕來支援的員警中槍；暗夜街頭的九十九聲槍響，令人驚心，歹徒更直接向派出所開槍挑戰公權力。昨天，則是一名男子大白天在數位發展部門口連開三槍，高呼對政策不滿。台灣的治安，到了什麼程度？

桃園的槍案，主要是嫌犯不滿警方屢屢查緝其槍砲案件，才憤而開槍。看似事出有因，卻暴露更多疑點：楊嫌既是清查重點並屢遭查緝，被逮時，身上為何仍有一長二短三把改造槍和大量彈藥？數位部的槍手是一名民宿業者，為何也擁有槍枝，中央部會遭到槍擊，也寫下新的紀錄。

上世紀八○年代末，台灣出現第一波黑槍氾濫期。時任內政部長許水德在立院詢答時尷尬稱，「走在路上真的會撿到槍」，成為台灣社會的恥辱印記。也因此，其後才有郝柏村組閣打響「治安內閣」名號。郝柏村下台後，黑槍再起，全台發生駭人的屏東縣議長鄭太吉槍擊殺人案與桃園縣長劉邦友血案，這些標誌性案件頓時讓台灣陷入黑暗。

而今，台灣似乎已陷入了第三波黑槍氾濫期。前年九合一大選前，台南學甲發生八八槍擊案，不僅引爆國內治安問題，還掀開南部光電、爐碴等政商黑道的利益糾葛。去年，年僅十七歲的劉姓少年持改造衝鋒槍在新北土城當街掃射一家當鋪，連開五十一槍，讓人們見識到新世代槍手無懼法律制裁的犯案風格。

上月底，一名嫌犯駕貨車衝撞基隆八堵派出所，造成警員一死一傷，全台才全面加強派出所的安全戒備。誰料，隨即發生桃園派出所遭掃射事件及數位部的槍擊案。這不僅是對公權力的公然挑戰，更直接在街頭展示武力，毫不顧慮殃及無辜。這種「慶記嗆政府」的作風，和八○年代劉煥榮連續槍殺多名黑幫老大，或鄭太吉案的「黑幫對決」，已截然不同。

這些槍擊案最讓人不解的是：槍枝為何難以斷源？二○一八年竹聯幫弘仁會從香港進口一貨櫃，其中夾藏長短槍達一○九把、上萬發子彈，在基隆海關被擋下。但據爆料，緝槍英雄卻遭冷藏，首功被做掉。媒體隨即專訪緝槍英雄，兩天後，基隆關八里分關即爆發收賄案。此後，海關即未再破獲私槍大案，基隆關成績甚至掛蛋。

如果執政者不把治安放在心上，如果檢警調乃至海關辦案缺乏窮究之心，甚至酬庸、袒護或「看顏色」辦事，就會留下無盡禍根，助長犯罪。八八槍案主嫌竟能偷渡大陸，犯案動機是否與龐大光電利益有關，迄今真相未明。新北五一槍案少年槍手雖投案，警方也掃蕩當鋪業及相關「開發公司」，但幕後黑幫勢力未除。再說，多少政界及檢警高官出入博弈大亨之「八八會館」，被當成座上賓，民眾怎麼會相信司法有正義，怎麼會相信政府是辦真的？

最近以劉煥榮為原型的電影《周處除三害》在兩岸掀起熱議，即連桃園槍擊案的楊嫌，也被懷疑是想「扮周處」。台南的八八槍案，桃園的九九槍案，除了數字堆疊的巧合，也象徵台灣「慶記之島」的印象正在夯實。然而，從蔡英文到即將就任的賴清德，仍深陷反中認知戰的務虛泥淖，對警調及司法辦案「辦皮不辦骨」的敷衍作風則毫無著力。試問，若兩岸無法攜手共同打擊走私犯罪斬斷槍源，如何給人民安寧？