聯合報黑白集／綠色巨嬰還在鬧

多名綠委因遲到喪失質詢權，民進黨團近日提出「國會改革方案」，主張總質詢改採「固定時間制」，如此才能使立委「安心」質詢，行使憲法賦予的權利。藍白兩個在野黨對此大表反對，認為若改採新制，豈不讓所有立委都變成「國會巨嬰」！

綠委因遲到而錯過質詢，不自我反省改進，卻想用更糟的方法挽回顏面，簡直愚不可及。若改採新制，有人質詢時間沒用完，立委和官員只能空轉等待下一棒；若有人臨時不來，照樣集體傻等。這種方案只會浪費更多時間，怎能自稱是「國會改革」，足見民進黨團習性爛得多深。

何況，立委質詢權的憲政設計，是為了監督行政權，哪裡是為了讓立委「安心質詢」？民進黨立委先前鬧了半天，宣稱遭韓國瑜「沒收」質詢權；但到頭來，有機會質詢的時候，一堆綠色巨嬰還不是照樣改成「書面質詢」。這種表現，他們有誰在乎質詢是「憲法權利」？

綠色巨嬰習慣了安逸，他們很貪吃，卻長不大；遇到不如意，就大哭大鬧。問題是，新民意已催生了新國會，社會大眾不想再看國會巨嬰耽誤台灣民主；這些巨嬰們最好有點自覺，趕快學習長大。

立法院是全國最高民意機構，綠營卻想「向下學習」，效法地方議會改採「時間制」，根本是開倒車。綠巨嬰再鬧下去，只會更丟黨的臉。