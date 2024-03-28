經濟日報社論／台灣服務業競爭力 十年未見成效

十年前318太陽花學運擋下了兩岸服務貿易協議。十年後的今日，兩岸與國際經貿環境發生了極大的變化，服貿協議也大勢已去。雖然如此，推動服務業的競爭力及國際化課題，卻不應隨之石沉大海。

中國大陸在2011年成為世界第二大經濟體開始，每年經濟成長率平均都在7至8%。近年固然成長趨緩，卻不能否認在兩岸2010年洽簽「兩岸經濟架構協議」（ECFA）及後續服貿及貨貿協議洽商時，確實是中國經濟高速成長、全球資本及企業湧入的黃金時代，而兩岸經貿協議一度被視為是替台灣加分的工具；例如2011年時受惠於兩岸ECFA「早收項目」的產品，當年出口中國大陸的成長率是18%，顯著高於出口全球之12%。台灣未藉由ECFA搭上高成長的列車，使得不少企業至今仍在感嘆所流失的商機；然而當年已經無法過關的服貿及貨貿協議，在今日美中戰略競爭、歐中加速去風險的全球經濟新局面之下，加上各界對兩岸經貿整合的風險持續有疑慮，都使推動兩岸協議面對更難跨過的門檻。

十年後回首這段旅程，重點不在評斷功過，而是讓台灣更清楚瞭解自身的定位及未來政策的重點。特別是台灣的服務業如何發展，持續提升韌性，以面對充滿不安與變動的未來時局。

國內常以製造業與服務業占GDP之比重差異，顯示服務業是我國經濟生產主要來源的指標。製造業占台灣GDP約三成而服務業則有六成。然而，2013年太陽花學運爆發當年的服務業占GDP比重約為64.5%，2023年卻降至61.69%；反觀製造業對GDP占比在2013年約29.12%，上升至2023年之32.95%。製造業更曾在2021與2022年之GDP占比達37~38%，服務業卻一度在2021年占比跌破六成。換言之，服務業這十年來並未有明顯增長，特別是相對於製造業貿易，我國服務業進、出口占全球比重都低於1%，可見服務業雖是經濟發展及創造就業的主要產業，但仍偏重國內市場，且對經濟貢獻停滯不前；反映出推動多年的台灣服務貿易國際化，成效有限。

台灣所面對的國際時局已在改變，其中世界市場或世界工廠不再僅以中國為核心，而台灣業者本身的足跡也出現變遷。2013年我國金融業到中國大陸的投資是19億美元，2022年僅約1.9億。即便是著眼中國大陸消費市場的如統一、全聯等零售通路服務業，台灣投資金額也從2011年12億降至2022年3億美元，顯示台灣業者眼光也轉向了。

回到協助台灣服務業成長，提升打國際賽的能量一事，仍有不少需要釐清的挑戰。按2023年經濟部產發署「台灣品牌躍升計畫」統計顯示，台灣前20大國際品牌只有六家是服務業，包括金融業的國泰金控、中信金控、中租控股等；其他都是電子資訊、金屬製造等製造業。台灣服務業在新冠疫情後，應有一批搭著電子商務與數位科技而起的新興電子商務產業鏈，算是「支援型服務業」類型，也相當於服務業的隱形冠軍，惟整體成長尚未顯著。

服務貿易競爭力之提升，有時透過參與國際協定之外來開放壓力較容易達成，十年前國內拒絕透過兩岸服貿進行開放，尚有國家安全考量之正當性，之後卻毫無進展。固然我國一直以加入CPTPP為目標，但是服務業開放的條件是否已有評估？特別是我國主管機關是否有推動服務貿易國際化的思維，不無疑問。尤其部分服務業主管機關，如金管會、NCC與衛福部等均屬市場監管的功能定位，推動產業發展或海外行銷並非其執掌，無法強其所難。再者數位發展部之功能，也應當研議符合當前數位化環境下，廣泛應用至服務業推廣之策略，也未見進展。

太陽花學運十年後，已無需檢討不簽服貿之利弊得失，而在於台灣是否已妥善利用這段期間發展服務業競爭力？以及面對國際時局的變與不變，台灣服務業如何能安身自處的因應之道。